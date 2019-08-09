2019-08-09T12:17:53+03:00
Происшествия

Задержали через неделю: на Урале арестовали обвиняемого в расстреле семьи в Туринской Слободе

Дочь погибшей пары по-прежнему находится в реанимации
Олег Галимов
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Мужчина убил семейную пару и ранил их дочь. Фото: СУ СКР по Свердловской областиМужчина убил семейную пару и ранил их дочь. Фото: СУ СКР по Свердловской области
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Сыщики уголовного розыска совместно со следователями СКР задержали подозреваемого в двойном убийстве в селе Тимофеево, что под Туринской Слободой. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник в правоохранительных органах.

Улица, на которой произошло убийство. Предоставлено читателями «КП»

Улица, на которой произошло убийство. Предоставлено читателями «КП»

Жестокая расправа произошла в ночь на 1 августа в одном из частных домов на улице Черемушки. Жертвами преступника стали местный житель Олег Иванов (фамилия изменена – прим.ред.), его жена Анна. Также стрелок ранил в голову старшую дочь пары Александру. Девушка по-прежнему находится в реанимации в тяжелом состоянии.

- Заседание прошло в закрытом режиме, чтобы на данном этапе была сохранена тайна следствия. Обвиняемому назначена мера пресечения в виде ареста, - пояснили «Комсомолке» в Слободо-Туринском районном суде.

Следователи на месте преступления. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Следователи на месте преступления. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что комментарий по этой теме будет позднее. В пресс-службе регионального СУ СКР на звонки журналистов «КП» не ответили.

Отметим, что погибшая семья переехала в село Тимофеево несколько лет назад из Тюмени.

У Анны и Олега остались две дочери и внук. Фото: соцсети

У Анны и Олега остались две дочери и внук. Фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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