«Преступник напал ночью»: в уральском селе расстреляли семейную пару

В Свердловской области, в селе Тимофеево, произошло двойное убийство. Как рассказал «КП-Екатеринбург» местный житель, в одном из частных домов на улице Черемушки расстреляли мужа с женой.

- Все произошло прошлой ночью, преступник ворвался в дом и устроил пальбу, - рассказал житель села Артем. – Они приехали к нам в село из Тюмени живут, мы их почти не знали. Тела нашла соседка.

В Следственном комитете заявили о возбуждении уголовного дела по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». Кроме того преступник ранил в голову 21-летнюю девушку, ее доставили в больницу Ирбита.

- В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь (по предварительным данным, состояние здоровья выжившей потерпевшей тяжёлое, но стабильное, операция проводилась врачами, прибывшими из Екатеринбурга). В настоящее время по уголовному делу работает усиленная следственно-оперативная группа в составе следователей межрайонного отдела СКР, сотрудников отдела криминалистики и отдела по расследованию особо важных дел областного Следственного комитета, совместно с оперативниками уголовного розыска полиции, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Супругов расстреляли ночью. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В региональном главке полиции отметили, что поисками убийцы занимаются лучшие сыщики Урала.

- Сыщиками уголовного розыска территориального ОВД и областного полицейского главка выполняется комплекс оперативно-разыскных мероприятий по раскрытию преступления «по горячим следам» и задержанию подозреваемого. Раскрытие этого чудовищного преступления взято на контроль руководством ГУ МВД по Свердловской области. Представители МВД совместно с нашими коллегами из регионального СКР отрабатывают круг связей погибших, их личные взаимоотношения, устанавливают род их деятельности. На причастность к убийству оперуполномоченные проверяют, в том числе, лиц, ранее судимых и склонных к такого рода злодеяниям, - сообщил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.