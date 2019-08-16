Жена пилота A321, который посадил самолет в поле: «Дала мужу выговориться после стресса»

Накануне самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье. На борту находили 233 человека и семь членов экипажа. Благодаря слаженным действиям команды, все, кто был в самолете, выжили. Теперь подвиг пилотов и бортпроводником называют не иначе, как «Чудо в Раменском» (по аналогии с «чудом на Гудзоне» - ред.).

Сувенир с кукурузного поля. Фото: Наталья Юсупова

Весь экипаж самолета из Екатеринбурга. В ночь с 15 на 16 августа герои прилетели домой, где их с нетерпением ждали родные и близкие. Пилота Дамира Юсупова дома встречала жена, семилетняя дочка и маленький сын.

Один из пользователей сравнил ситуацию с фильмом "Чудо на Гудзоне" и событием, ставшим его основной.Видео: Илья Тагильчанинъ

- Мы еще не спали если честно. Он зашел, обнялись всей семьей. Дочка очень радовалась. А сын пока маленький. Для него теперь все происходящее, как в мультике «Простоквашино» - нашего папу и там и тут показывают, - рассказывает Наталья Юсупова. – Потом разобрали вещи. Сели пить чай. Я попросила его выговориться. В стрессовых ситуациях это необходимо, - рассказывает Наталья. – Мне нужно было, чтобы он как можно больше говорил. Он очень устал. Он уехал утром на работу снова, и до сих пор его нет. Он очень переживает за пострадавших пассажиров. Снова и снова прокручивает свои действия.

А этот рисунок дяде пилоту подарил маленький мальчик, во время другого рейса. Фото: Наталья Юсупова

Кстати, в подарок любимым Дамир Юсупов привез с кукурузного поля в Раменках початок кукурузы.

Сейчас на время расследования всю команду отстранили от полетов. Да и сам Дамир признался, что пока не готов летать. В «Уральских авиалиниях» пообещали, что экипаж премируют.

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