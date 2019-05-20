«Он стал поводом для раздора»: в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге разберут забор
В Екатеринбурге демонтируют забор, который ровно неделю назад возвели в сквере у Драмтеатра. Строительное сооружение стало поводом для серьезных разногласий среди горожан, что в итоге привело к конфронтации между защитниками сквера и сторонниками храма на этом месте.
- Раз забор стал поводом для раздора, то этот повод необходимо убрать и начать новый доверительный разговор со всеми сторонами, - заявил в понедельник митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.
Такого же мнения придерживаются и в руководстве Фонда святой Екатерины, который занимается продвижением идеи строительства храма на берегу Городского пруда.
- Мы неоднократно говорили, и в этом наша позиция остается неизменной: главный храм города – Храм святой Екатерины должен строиться в обстановке примирения и согласия. И мы неоднократно шли на уступки общественному мнению. Достаточно вспомнить, что сегодняшняя площадка – третья. Тем не менее, для сохранения стабильности, мира и в целях недопущения гражданского противостояния, принято решение демонтировать забор на площадке у театра Драмы, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Фонда.
Вот уже неделю здесь собираются горожанеФото: Алексей БУЛАТОВ
При этом представители организации уверены, что Храм святой Екатерины городу нужен, и он обязательно будет построен.
Напомним, что конфликт между двумя противоборствующими сторонами обострился 13 мая, после чего в сквере начались ежедневные митинги. Участники требовали убрать строительный забор и перенести место возведения культового сооружения.
На следующий день на конфликтную ситуацию отреагировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, пригласив на разговор представителей обеих сторон. Однако к компромиссу прийти не удалось. И представителей власти на месте событий ежедневно присутствовал только депутат Городской думы Константин Киселев. Остальные депутаты и чиновники подключились к обсуждению вопроса только после того, как на проблему отреагировал президент Владимир Путин.
Мэр Екатеринбурга о том, как будет проходить опрос
Глава государства указал на то, что перед стартом строительства нужно уточнить мнение всех групп населения города. Только после этого в сквер поспешили мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, экс-мэр Евгений Ройзман, депутат Госдумы Андрей Альшевских и депутат регионального Заксобрания Вячеслав Вегнер.
В выходные обсуждение вопроса перешло в мирное русло, переместившись в кабинеты чиновников. Стали обсуждаться новые площадки для строительства, а также возможность проведения среди горожан референдума, либо опроса.
Хроники протеста в Екатеринбурге.На месте находятся строители, ОМОН и протестующиеАлексей БУЛАТОВ
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ИСТОЧНИК KP.RU
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