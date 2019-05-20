«Он стал поводом для раздора»: в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге разберут забор

В Екатеринбурге демонтируют забор, который ровно неделю назад возвели в сквере у Драмтеатра. Строительное сооружение стало поводом для серьезных разногласий среди горожан, что в итоге привело к конфронтации между защитниками сквера и сторонниками храма на этом месте.

- Раз забор стал поводом для раздора, то этот повод необходимо убрать и начать новый доверительный разговор со всеми сторонами, - заявил в понедельник митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Такого же мнения придерживаются и в руководстве Фонда святой Екатерины, который занимается продвижением идеи строительства храма на берегу Городского пруда.

- Мы неоднократно говорили, и в этом наша позиция остается неизменной: главный храм города – Храм святой Екатерины должен строиться в обстановке примирения и согласия. И мы неоднократно шли на уступки общественному мнению. Достаточно вспомнить, что сегодняшняя площадка – третья. Тем не менее, для сохранения стабильности, мира и в целях недопущения гражданского противостояния, принято решение демонтировать забор на площадке у театра Драмы, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Фонда.

Вот уже неделю здесь собираются горожанеФото: Алексей БУЛАТОВ

При этом представители организации уверены, что Храм святой Екатерины городу нужен, и он обязательно будет построен.

Напомним, что конфликт между двумя противоборствующими сторонами обострился 13 мая, после чего в сквере начались ежедневные митинги. Участники требовали убрать строительный забор и перенести место возведения культового сооружения.

На следующий день на конфликтную ситуацию отреагировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, пригласив на разговор представителей обеих сторон. Однако к компромиссу прийти не удалось. И представителей власти на месте событий ежедневно присутствовал только депутат Городской думы Константин Киселев. Остальные депутаты и чиновники подключились к обсуждению вопроса только после того, как на проблему отреагировал президент Владимир Путин.

Мэр Екатеринбурга о том, как будет проходить опрос 00:00 00:00

Глава государства указал на то, что перед стартом строительства нужно уточнить мнение всех групп населения города. Только после этого в сквер поспешили мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, экс-мэр Евгений Ройзман, депутат Госдумы Андрей Альшевских и депутат регионального Заксобрания Вячеслав Вегнер.

В выходные обсуждение вопроса перешло в мирное русло, переместившись в кабинеты чиновников. Стали обсуждаться новые площадки для строительства, а также возможность проведения среди горожан референдума, либо опроса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/708907" frameborder="0"></iframe> Хроники протеста в Екатеринбурге.На месте находятся строители, ОМОН и протестующиеАлексей БУЛАТОВ

Храм уральские промышленники хотят подарить городу к 300-летнему юбилею.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Екатеринбург в борьбе за сквер: видеохроника протеста. Смотрим самые яркие моменты из центра уральской столицы (подробнее)

Борьба за сквер в Екатеринбурге: подготовка к опросу и визит ловца покемонов Соколовского. Хроники событий с Октябрьской площади (подробнее)

«Мы обрели прекрасный парк!»: сквер у Драмтеатра - это подарок Екатеринбургу на день рождения. 21 год назад объект не успевали доделать к празднику, но строители сказали – сможем (подробнее)

К мэру Екатеринбурга пустили в два раза больше защитников сквера, чем он приглашал. Вместо 30 человек к Александру Высокинскому пришли 59 (подробнее)

Мэр Екатеринбурга лично проверил, что строительные работы в сквере «заморожены». Вместе с Александром Высокинским убедиться в этом отправились и десятки горожан (подробнее)