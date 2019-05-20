2019-05-20T16:38:20+03:00
Общество

«Он стал поводом для раздора»: в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге разберут забор

Об этом попросил митрополит Кирилл
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Комментарии: comments3
Забор разделил протестующих на два лагеряЗабор разделил протестующих на два лагеряФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге демонтируют забор, который ровно неделю назад возвели в сквере у Драмтеатра. Строительное сооружение стало поводом для серьезных разногласий среди горожан, что в итоге привело к конфронтации между защитниками сквера и сторонниками храма на этом месте.

- Раз забор стал поводом для раздора, то этот повод необходимо убрать и начать новый доверительный разговор со всеми сторонами, - заявил в понедельник митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Такого же мнения придерживаются и в руководстве Фонда святой Екатерины, который занимается продвижением идеи строительства храма на берегу Городского пруда.

- Мы неоднократно говорили, и в этом наша позиция остается неизменной: главный храм города – Храм святой Екатерины должен строиться в обстановке примирения и согласия. И мы неоднократно шли на уступки общественному мнению. Достаточно вспомнить, что сегодняшняя площадка – третья. Тем не менее, для сохранения стабильности, мира и в целях недопущения гражданского противостояния, принято решение демонтировать забор на площадке у театра Драмы, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Фонда.

Вот уже неделю здесь собираются горожане Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вот уже неделю здесь собираются горожанеФото: Алексей БУЛАТОВ

При этом представители организации уверены, что Храм святой Екатерины городу нужен, и он обязательно будет построен.

Напомним, что конфликт между двумя противоборствующими сторонами обострился 13 мая, после чего в сквере начались ежедневные митинги. Участники требовали убрать строительный забор и перенести место возведения культового сооружения.

На следующий день на конфликтную ситуацию отреагировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, пригласив на разговор представителей обеих сторон. Однако к компромиссу прийти не удалось. И представителей власти на месте событий ежедневно присутствовал только депутат Городской думы Константин Киселев. Остальные депутаты и чиновники подключились к обсуждению вопроса только после того, как на проблему отреагировал президент Владимир Путин.

Мэр Екатеринбурга о том, как будет проходить опрос

00:00
00:00

Глава государства указал на то, что перед стартом строительства нужно уточнить мнение всех групп населения города. Только после этого в сквер поспешили мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, экс-мэр Евгений Ройзман, депутат Госдумы Андрей Альшевских и депутат регионального Заксобрания Вячеслав Вегнер.

В выходные обсуждение вопроса перешло в мирное русло, переместившись в кабинеты чиновников. Стали обсуждаться новые площадки для строительства, а также возможность проведения среди горожан референдума, либо опроса.

Хроники протеста в Екатеринбурге.На месте находятся строители, ОМОН и протестующиеАлексей БУЛАТОВ

Храм уральские промышленники хотят подарить городу к 300-летнему юбилею.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Екатеринбург в борьбе за сквер: видеохроника протеста. Смотрим самые яркие моменты из центра уральской столицы (подробнее)

Борьба за сквер в Екатеринбурге: подготовка к опросу и визит ловца покемонов Соколовского. Хроники событий с Октябрьской площади (подробнее)

«Мы обрели прекрасный парк!»: сквер у Драмтеатра - это подарок Екатеринбургу на день рождения. 21 год назад объект не успевали доделать к празднику, но строители сказали – сможем (подробнее)

К мэру Екатеринбурга пустили в два раза больше защитников сквера, чем он приглашал. Вместо 30 человек к Александру Высокинскому пришли 59 (подробнее)

Мэр Екатеринбурга лично проверил, что строительные работы в сквере «заморожены». Вместе с Александром Высокинским убедиться в этом отправились и десятки горожан (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Конфликт вокруг Храма-у-Драмы в Екатеринбурге: хроники противостояния»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Силовики в балаклавах показали уральской детворе, как проходит задержания преступников
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский попросил убрать забор в сквере у Драмтеатра
Евгений Куйвашев и новый глава СвЖД намерены увеличить число «Ласточек»
Металлурги ЕВРАЗ НТМК организовали спортивный праздник для подшефных школ
В Екатеринбурге день рождения Николая II отметили крестным ходом байкеров
В Артемовском на пять лет посадили мужчину, который исполосовал ножом полицейского
О ходе мусорной реформы на радио «КП» - Екатеринбург» расскажет представитель регионального оператора
Кредитный портфель ВТБ в Свердловской области превысил 162 млрд рублей
После акций протеста в сквере у Драмтеатра в спецприемнике остаются 29 человек
В Нижнем Тагиле из горящей пятиэтажки спасли 36 человек
На Серовском тракте уснувший водитель Lada устроил смертельное ДТП
В Екатеринбурге к 280 часам работ приговорили живодера, застрелившего собаку в лесу
В Кировграде мужчина погиб, пытаясь выселить из квартиры бывшей супруги ее любовника
На трассе Екатеринбург - Курган из-за ремонта на путях введут реверсивное движение
Депутаты городской Думы Екатеринбурга собрались, чтобы понять, как будет решаться судьба сквера
Защитники Храма-на-Драме устроят бессрочное стояние в сквере
Защитник «Урала» обвинил в предвзятости судью
Участники «Майской прогулки» собрали 20 мешков мусора и высадили 500 деревьев
Начало недели на Среднем Урале будет дождливым и снежным
В Байкалово пьяный водитель устроил ДТП, уходя от полицейской погони
«Готовлю заявление»: общественница из Екатеринбурга оскорбилась заявлением Владимира Соловьева про бесов
«Мы вообще когда-нибудь помиримся?»: Ефим Шифрин высказался о ситуации вокруг сквера у Драмтеатра Екатеринбурга
В Екатеринбурге нашли труп утонувшего рыбака
Молодежка «Урала» переиграла «Локомотив» на своем поле
Тушили больше часа: под Екатеринбургом сгорела частная баня
Перезагрузка карьеры: боксер Евгений Чупраков победил семикратного чемпиона мира из Венесуэлы в Екатеринбурге
В РПЦ сожалеют о насилии в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге