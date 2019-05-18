Губернатор Свердловской области: в понедельник будет известен список новых мест, где могут построить храм

В Екатеринбурге, спустя неделю массовых митингов в сквере возле Драмтеатра, власти наконец вышли на диалог с местными жителями. Сначала встречу с активистами за сквер организовал мэр уральской столицы Александр Высокинский, а теперь с обращением выступил и губернатор Евгений Куйвашев.

Глава региона отметил, что строительство храма - благое дело и должно объединять, а не разжигать конфликты.

- Я лично и власти области, города понимаем свою ответственность за достижение общего согласия по этому вопросу. Если ошибки допущены, в том числе и мной - то надо это признать и исправить. Добавлю, что при всей разнице позиций - мнение всех, без исключения, жителей города и области - одинаково ценно, - сказал Евгений Куйвашев. - Хочу, чтобы вы услышали: вопрос не стоит так - храм или сквер. И храм, и сквер - нужны городу и горожанам. И где быть храму, и где скверу - должны решить все вы, жители Екатеринбурга.

В понедельник губернатор пообещал озвучить перечень площадок, на которые может быть перенесено возведение храма. Кроме сквера на Октябрьской площади их будет минимум еще четыре.

- Список не носит исчерпывающий характер. Предлагайте свои варианты - все их обязательно рассмотрим и вместе с вами обсудим. Потом проведём опрос жителей. И сообща примем окончательное решение. Сделаем это открыто, - добавил губернатор. - Приглашаю всех к активному, конструктивному участию.