2019-05-20T15:22:23+03:00
Общество

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский попросил убрать забор в сквере у Драмтеатра

По его мнению, ограждение является поводом раздора среди горожан
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Забор был установлен строителями неделю назад по покровом ночиЗабор был установлен строителями неделю назад по покровом ночиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге вторую неделю не утихает спор относительно площадки для строительства Собора святой Екатерины.

Всю прошлую неделю в сквере возле Драмтеатра шли митинги, в которых участвовали порядка 5000 человек. На этой недели споры продолжаются, но уже в режиме диалога активистов и властей.

В ближайшее время в городе должен пройти референдум или опрос о том, что же должно быть возле Драмтеатра. До подведения итогов, по словам мэра, стройка вместе с забором будет "заморожена".

Однако сегодня Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл в рамках встречи с депутатами Госдумы выступил с неожиданным заявлением.

- Раз забор стал поводом для раздора, то этот повод необходимо убрать и начать спокойный доверительный разговор со всеми сторонами, - сказал Владыка.

Напомним, Собор святой Екатерины планируют построить к 300-летию уральской столицы. Инвесторами проекта выступают УГМК и РМК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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