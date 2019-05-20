«Референдум обойдется в 130 миллионов рублей»: в Гордуме обсудили конфликт из-за Храма-на-Драме

Екатеринбургская городская Дума собралась сегодня, чтобы обсудить судьбу сквера. А если точнее, то как дальше работать в условиях образовавшегося конфликта. И надо ли проводить референдум, как того требуют горожане, выступающие за сохранение сквера в первозданном виде. Началось все с того, что парламентарии объявили: отныне они будут следить за тем, как развивается «СКВЕРный» конфликт.

- Референдум носит характер обязательный для исполнения, - напомнил депутатам Илья Захаров, председатель Избирательной комиссии Екатеринбурга. – У опросов рекомендательный характер. Нужно опросить около 300 тысяч человек. Это можно сделать за один день.

На акции в защиту сквера приходили тысячи людей.Фото: Алексей БУЛАТОВ

О том, что решить судьбу сквера надо именно через референдум, всю прошлую неделю говорили люди, выступающие за строительство храма в другом месте. Сами же городские власти в лице мэра Александра Высокинского изначально говорили о проведении опроса, настаивая на том, что референдум может отнять слишком много времени, из-за чего храм святой Екатерины не получится построить к 300-летию Екатеринбурга, то есть, к 2023 году.

Другая сложность, как отметил на заседании Гордумы Илья Захаров в том, что на референдуме должны проголосовать минимум 50% избирателей. В противном случае, референдум будет считаться не состоявшимся и следующий можно будет провести только через два года. С опросом же таких проблем не возникнет.

Большую часть заседания депутаты обсуждали сложившуюся в городе ситуацию, а также мотивы обеих сторон конфликта. Кроме того, на заседании озвучили примерную стоимость проведения референдума – около 130 миллионов рублей. Ранее мэр Высокинский заявлял, что расходы на организацию опроса, либо референдума возьмет на себя городской бюджет.

– Вся градостроительная документация прошла обсуждение, как положено, – отметил Владимир Крицкий, депутат городской Думы Екатеринбурга. – Да были те, кто против. Но было публичное обсуждение. Вся информация была размещена. На Думе обсуждения прошли. Мы все понимали, какое решение принимаем, переводя (землю в сквере, - Ред.) из категории мест общего пользования в категорию религиозных объектов. Мы все понимали. Но кому-то нужно было срубить политические очки. Теперь надо провести обсуждения, как положено. Надо открыть избирательные участки, надо дать возможность проголосовать всем категориям людей. Надо сформулировать вопросы чтобы они не вызывали двузначное толкование и провести голосование в один день.

Некоторые из акций в защиту сквера длились до поздней ночи.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также звучали предложения провести все-таки опрос населения, а не референдум. Однако тут тоже депутаты отметили, что предстоит определиться, насколько широкие круги населения он должен охватить.

- Может быть мы рассмотрим вопрос о проведении опроса. Тут только определиться опроса городского или районного, - отметил Григорий Вихарев, депутат. – Мы не сможем провести референдум. Это очень дорого. И объективно мы не соберем явку. Не будет явки. Мое предложение – завтра на заседании городской Думы внести в повестку вопрос о назначении опроса населения по данной теме.

На заседании присутствовал и депутат Константин Киселев, которого на прошлой неделе можно было встретить в сквере, где проходили акции.

- Сейчас речь идет не о храме, речь идет о сохранении сквера, - объяснил Киселев коллегам. - Люди говорят: «Давайте вообще запретим строительство в скверах и парках». У нас со скверами проблема. Вырубили деревья на улице Вайнера, люди чуть с ума не сошли. Люди говорят о своем праве гулять спокойно в центре города, жить в экологически чистой среде.

А мэр Екатеринбурга Александр Высокинский отметил, что на встрече с защитниками сквера, которая прошла у него в субботу, большинство пришедших высказались за проведение референдума. Однако впереди у него еще и встреча с другой стороной конфликта, теми, кто хочет, чтобы в сквере был построен храм.

В субботу 59 общественников, выступающих за сохранение сквера, встретились с мэром Екатеринбурга.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- На этой неделе, в четверг или пятницу мы увидимся с представителями второй стороны, открыто обсудим их позиции, чтобы можно было выслушать все стороны и принимать решения, - заявил Александр Высокинский. – События, произошедшие в городе, это совершенно очевидное пустое пространство в наших градостроительных документах по обсуждению с населением тех или иных проблем, которые нужно заново обсудить и возможно внести в них правки.

Заседание длилось два часа. По итогам депутаты решили провести слушание, на котором будут присутствовать все стороны конфликта. Ориентировочно, оно пройдет в следующую пятницу. Также депутаты добавили, что решение о том, пройдет в городе опрос или референдум будет принято на следующей неделе.

Решение о том, будет в городе проводиться референдум или опрос по судьбе сквера депутаты планируют принять через неделю. Фото: egd.ru

- На референдум понадобится минимум 50 дней, – сказал Илья Захаров, председатель Избирательной комиссии Екатеринбурга. – Опрос можем провести в течение месяца. Референдум может не состояться. И два года мы не сможем к этому вопросу вернуться, хотя результаты референдума более легитимны, чем опроса. Опрос же, несмотря на то, что носит рекомендательный характер, уже сказали в Думе, что его результаты примут за основу и не будут их оспаривать. И это будет не социологический опрос, а опрос, как форма участия населения в местном самоуправлении.

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