2019-05-20T09:00:45+03:00
Общество

Мэрия Екатеринбурга собирает предложения от горожан - где построить храм святой Екатерины

Сбор будет продолжаться 10 дней
Данил СВЕЧКОВ
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В субботу журналистов и граждан Екатеринбурга впервые за неделю пустили за забор, огораживающий сквер.В субботу журналистов и граждан Екатеринбурга впервые за неделю пустили за забор, огораживающий сквер.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Всю прошлую неделю в сквере у Театра драмы собирались тысячи людей. Одни были за то, чтобы построить в сквере храм святой Екатерины, другие были за то, чтобы оставить сквер в первозданном виде. В итоге городские и областные власти решили узнать, кого-то все-таки больше - тех, кто за храм, или тех, кто за сквер.

Ну а в понедельник мэрия Екатеринбурга объявила, что начинает собирать предложения горожан по вопросу: где же все-таки надо построить храм святой Екатерины.

- Сбор предложений будет продолжаться в течение 10 дней, - сообщают в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - Направить свои варианты можно через электронную приемную на Официальном портале Екатеринбурга. Необходимо будет указать свои фамилию, имя, отчество, телефон и электронную почту для обратной связи. Обращения необходимо отправлять с пометкой «Предложения по площадке для строительства храма Святой Екатерины».

Когда сбор заявок закончится, власти устроят голосование за одну из площадок. Впрочем, пока неизвестно, на что именно повлияет это голосование. Ведь ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщал, что в понедельник уже будет озвучено не менее четырех площадок под строительство храма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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