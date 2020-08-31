«Мой сын не убивал»: отец «уктусского стрелка» не верит, что его сын мог застрелить двух девушек

Алексей Александров признался в убийстве вскоре после поимки Фото: Алексей БУЛАТОВ

31 августа 2020 года, в Свердловском областном суде состоялось первое заседание по делу об убийстве двух девушек на горе Уктус. 25 августа 2018 года на склоне горнолыжного комплекса были найдены тела Ксении Солтановой и Натальи Кузнецовой.

Задержать подозреваемого удалось лишь спустя год и три месяца. Им оказался инженер ЗиКа, 35-летний Алексей Александров. Вскоре после поимки он сознался в совершении убийства, а позже – во время допроса – рассказал, как собирал и разбирал винтовку и как скрылся с места преступления. По его словам, он не выбирал жертв специально. Просто он увидел на горе двух девушек и решил их хладнокровно расстрелять.

Алексея Александрова обвиняют в убийстве двух человек из хулиганских побуждений, из-за чего ему грозит вплоть до пожизненного срока.

НАШЛИ ЧЕРЕЗ ОРУЖЕЙНЫЙ ФОРУМ

О том, как удалось выйти на след убийцы «КП-Екатеринбург» рассказал начальник первого отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР Сергей Мальцев.

Именно он является следователем по делу Алексея Александрова. Сегодня он также пришел на первое заседание по резонансному делу.

- Анализировались многочисленные оружейные форумы. Данный человек «засветился» там своей активностью. Он, в частности, обсуждал вопрос настройки ствола. А полуавтоматическая пневматика, к тому же такого калибра - довольно специфический сегмент, - рассказывал Мальцев.

Также силовик уточнил, что вопросы, связанные с настройкой пневматики, «стрелок» обсуждал за три дня до убийства девушек. Сергей Мальцев рассказал и о типе оружия, из которого стреляли в девушек. Это была полуавтоматическая пневматическая винтовка PCP c предварительной накачкой калибром 6,35.

По словам следователя, после обсуждения этого вопроса активность «форумчанина» полностью пропала. Это насторожило силовиков. Они начали искать личные данные этого человека. Но на форуме они были вымышлены. После этого силовикам удалось установить IP-адрес «форумчанина», а затем и телефон Александрова.

- С этого же телефона были заказаны детали для интересующей нас винтовки, - уточнил Мальцев.

Задержание произошло, когда предполагаемый убийца выходил из своей квартиры в районе Южного автовокзала. Стоит отметить, что у Александрова есть жена и маленький сын. Супруга, считает, что ее муж невиновен.

Убитые горем родители девушек во время комментариев для журналистов не стеснялись в выражениях.

«ЭТА СЕМЕЙКА ДОЛЖНА СДОХНУТЬ!»

Родные погибших девушек во время комментариев для прессы не стеснялись в выражениях.

- Эта семейка должна сдохнуть! У неё не должно быть продолжения! – говорила одна из матерей убитых девушек, - говорила одна из мам погибших девушек.

В ходе сегодняшнего заседания родители Ксении и Натальи дали показания.

- Они были лучшими подругами. Часто ходили в кино. 26 августа я заволновалась, что Наташа не отвечает на звонки. Уже потом мы узнали, что она в тяжелом состоянии в больнице №24, - рассказывала Татьяна Кузнецова, мама погибшей Натальи.

Врачи боролись за жизнь Ксении пять дней, но спасти девушку не удалось. Она умерла, не приходя в сознание. Убийца выпустил в голову Ксении сразу пять пуль…

- Я прилетела из Москвы лишь через два дня, так как не было билетов. Сразу поехала в больницу, но меня не пустили в реанимацию. Никто не говорил, что у неё пять пуль в голове, - едва сдерживая слезы говорила безутешная женщина. - Моя дочь была сильной, но она не смогла выжить после встречи с этим уродом! В реанимации я ее не узнала, она была вся в крови.

Во время суда выяснилось, что ружье стрелка три раза дало осечку. Но это его не остановило. Всего в девушек он выпустил восемь пуль.

- Наташа и Ксения сошлись по жизни, так как были добрыми и веселыми. Мы не могли и подумать, что у них будет билет в один конец. От дочери имени Алексея Александрова я никогда не слышала, - уточнила Татьяна.

Затем судья вызвал для дачи показаний мать убитой Ксении Солтановой.

- Моя дочь была ведущим юристом в Сбербанке. Ее очень ценили коллеги и друзья. Она любила путешествовать и активный отдых. Она не шлялась по барам и дискотекам. Я не знаю, за что можно было убить таких девочек, - говорит Алина Солтанова. - Это горе свалилось на нас, как небесная кара. Он же мог любого расстрелять. Почему именно их? Я здоровье потеряла, ходить не могу.

Нам до сих пор не принесли извинений. Это уже что-то говорит об этой семейке!

Родные девушек рассказали, что телефоны их дочерей до сих пор находятся в Следственном комитете. Их отдадут матерям лишь после суда.

Затем в суде выступил отец Ксении Солтановой.

- В жизни все пошатнулось. Работать - не получается, только о Ксюше и думаю. А ещё у нас бабушка почти перестала ходить, не пережила смерть внучки, - рассказал отец убитой девушки.

«МОЙ СЫН НИКОГО НЕ УБИВАЛ»

Отец Алексея Александрова Александр Могильник также пришёл в суд. Он впервые увидел сына с после задержания.

Отец подсудимого не верит в вину сына Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Обвинение сфабриковано. Мой сын никого не убивал! – настаивает отец.

По его словам, в момент убийства Алексей был в торговом центре вместе со своим ребёнком. Также он рассказал, что при задержании на него оказывали давление.

Извиняться перед матерями убитых девушек Александр Петрович не собирается, так как уверен в невиновности своего сына. Еще он хочет, чтобы о деле Алексея Александрова узнал президент.

Один из адвокатов Алексея Александрова Данил Задорин рассказал, что из всех доказательств у обвинения есть лишь признание.

- Все дело построено на его признательных показаниях. Каких-то объективных доказательств в деле нет. Нет ни ДНК, ни на камерах он не опознан, - говорит адвокат.

- А почему он признался?

- Это нужно спрашивать у него, мы сами не знаем.

Также он рассказал, что силовики не смогли найти ствол от винтовки, из которой производились выстрелы, поэтому невозможно сделать экспертизу и доказать, что стреляли именно из оружия, принадлежащего Алексею Александрову.

То, что Александров «засветился» на форуме для стрелков незадолго до убийства Данил Задорин не считает критичным.

- Ну и что? У человека было разрешение на оружие. В чем проблема?

Правда, своему адвокату о том, что на него якобы оказывалось давление Алексей Александров не говорил.

- Вообще он человек не очень контактный и находится сам в себе, работать с ним довольно тяжело, - подытожил адвокат.

Также он подтвердил, что его клиент в прошлом состоял на учете у психиатра.

Также он рассказал, что разговаривал с супругой Алексея Александрова, но она воспользовалась 51-й поправкой конституции, дающей право не давать пояснений по уголовному делу.

Следующее заседание суда состоится 7 сентября. В качестве свидетеля там будут должны опросить жену Александрова и его отца.

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