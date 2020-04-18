Жена стрелка с Уктуса, обвиняемого в убийстве двух девушек: «Мой муж невиновен!»

18 Апр 2020 2020-04-18T09:41:57+03:00

Недавно стало известны результаты психо-психологической экспертизы Алексея Александрова – он вменяем, и будет отвечать по всей строгости закона

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Убийство Ксении Солтановой и Натальи Кузнецовой на склоне горы Уктус в Екатеринбурге, без всяких сомнений, одно из самых жестоких преступлений в России за последние годы. Больше года следователи работали над поимкой преступника, но выйти на след предполагаемого маньяка удалось лишь когда он сам дал о себе знать.

Зимой 2019-го СКР и МВД объявили – подозреваемого задержали. Им оказался 35-летний житель уральской столицы Алексей Александров. Инженер-конструктор завода имени Калинина, фотограф-любитель и любящий семьянин, воспитывающий с женой сына. Такого портрета «неуловимого» стрелка не ожидал, пожалуй, никто.

Алексей всем своим видом пытался вызвать жалость, но в зале суда встретил лишь гнев и ненависть убитых горем матерей Ксюши и Наташи.

- Посмотри мне в глаза! За что ты их убил?! – кричали женщины в адрес запертого в клетке Александрова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/749023" frameborder="0"></iframe> Судебное заседание по мере пресечения Александрову.В зале суда подозреваемому задавали острые вопросыАлексей БУЛАТОВ

Но все что достоверно известно, это лишь о долгой подготовке Алексея к убийству. Несколько месяцев он оттачивал стрельбу из пневматической винтовки на том самом склоне, где в августе расправился с девушками. В деле он проходит как обвиняемый в убийстве с «хулиганскими побуждениями». Иными словами – у него не было мотива расстреливать в упор Ксению и Наталью. Только непреодолимое желание лишить кого-то жизни.

О семье Александрова известно не очень многое: старший брат Владимир (52 года), пожилой отец и жена Юлия. Мать Алексея умерла несколько лет назад.

Недавно следователи опубликовали результаты психо-психологической экспертизы обвиняемого. Эксперты пришли к выводу, что Алексей Александров вменяемый и отдает себе отчет о своих действиях.

Мы встретились с супругой стрелка, чтобы расспросить ее о муже. В конце концов, супруга обвиняют в жестокой расправе, после которой он спокойно продолжал жить под одной крышей с женой и маленьким ребенком.

С конца прошлого года Александров находится в СИЗОФото: Алексей БУЛАТОВ

Разговор с пассией Александрова получился немногословным, но колоритным. В какой-то момент женщина попыталась вытащить у корреспондента «Комсомолки» телефон из кармана брюк.

- Кто сказал, что он убийца? Был суд что ли? – сказала супруга обвиняемого.

- То есть вы считаете, что задержали не того?

- Мой муж невиновен!

- А кто же тогда убил девушек на Уктусе?

- Не знаю, пусть дальше ищут его.

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ИСТОЧНИК KP.RU