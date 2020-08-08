На теле девочки, умершей в монастыре, захваченном отцом Сергием, обнаружили повреждения

Врачи говорили, что девочка из Кемеровской области сможет прожить не больше полутора месяцев, тогда безутешные родители приехали в монастырь к отцу Сергию. Фото: скриншот видео Всеволода Могучева

История со смертью 15-летней девочки в Среднеуральском женском монастыре, захваченном опальным отцом Сергием, обрастает новыми подробностями. На трупе Марины эксперты нашли телесные повреждения. В связи с этим следователи отказались отдать родителям тело девочки, пока не будет закончена экспертиза.

Напомним, о трагической новости стало известно в четверг, 6 августа. Как рассказывал «КП» осведомленный источник, смерть девочки не носила криминальный характер и была связана с раком. Позже эту версию на видео, опубликованном соратником отца Сергия Всеволодом Могучевым, подтвердили и родители ребенка. Оказалось, что у девочки была последняя стадия рака.

А сам отец Сергий рассказывал о состоянии девочки так:

- По месту жительства 15-летней Марине сказали, что она умрет через полтора месяца, а у меня она живет уже седьмой месяц, - говорил схимонах в одном из своих последних видеообращений.

В пресс-службе регионального СКР ситуацию со смертью девочки не комментировали. Но после того, как на произошедшее обратил внимание глава СК России Александр Бастрыкин, в ведомстве заявили, что следователи проводят по факту смерти проверку.

Накануне соратник опального отца Сергия Всеволод Могучев опубликовал видео. На нем убитые горем родители находятся у здания патолога-анатомического корпуса в Верхней Пышме. Туда увезли тело девочки для вскрытия. Но, как оказалось, родители девочки не давали свое согласие на вскрытие. Они требуют вернуть им труп Марины, чтобы они могли похоронить ее по православным традициям.

Родители ребенка (справа) вместе с адвокатом Светланой Герасимовой пытались добиться, чтобы им вернули тело девочки. Фото: скриншот видео Всеволода Могучева

В ролике адвокат отца Сергия пыталась вручить руководителю патолога-анатомического корпуса в Верхней Пышме ходатайство, в котором родители Марины требуют вернуть им труп девочки, не проводя вскрытие. Но представитель ведомства отказывался принять документ, отправляя адвоката и родителей в главный корпус, расположенный в Екатеринбурге, а также в Следственный комитет. Вскрытие тела девочки медики должны провести по требованию следователей.

- Тело вывезли без согласия родителей – законных представителей данного ребенка – вы не можете осуществлять эти действия даже по указанию Следственного комитета, если нет постановления о возбуждении уголовного дела, - говорит на видео адвокат Светлана Герасимова, которая представляет интересы отца Сергия в судах.

В конце видео опубликована справка о смерти девочки. В графе причина смерти указано: злокачественное новообразование ствола мозга.

Также в видео приводится еще один любопытный документ за подписью заместителя начальника следственного отдела СКР по Верхней Пышме Данила Зайнуллина.

- При осмотре места происшествия на трупе девочки обнаружены телесные повреждения, в связи с чем для определения механизма образования и давности причинения телесных повреждений, а также установления степени тяжести причиненного вреда здоровью, необходимо проведение соответствующей судебно-медицинской экспертизы, - говорится в документе.

Стоит отметить, что мать Марины говорит на видео, что перед смертью девочка дышала через трубку, так как задыхалась. Возможно, телесные повреждения связаны именно с этим.

После проведения указанной экспертизы тело девочки передадут родителям.

КСТАТИ

Об отце Сергие ходит молва, что он поднимает на ноги раковых больных. Об этом «Комсомолке», в частности, говорил один из преданных сторонников схимонаха, звезда «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов.

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