«Ее последние слова были – “Ангел пришел”»: отец Сергий впервые рассказал о девочке, умершей в Среднеуральском женском монастыре

Родители девочки (слева) и врач (справа). Фото: скриншот с видео

Накануне в Среднеуральском женском монастыре, который захватил скандальный отец Сергий, произошла трагедия – погибла 15-летняя Марина. Об этом рассказал сам опальный старец, заявив, что у девочки была четвертая стадия рака головного мозга. Вместе с родителями она приехала в обитель из Новокузнецка, что в Кемеровской области, после того, как местные врачи опустили руки. Не стали бороться за жизнь подростка и медики в Москве, сказав, что она проживет всего полтора-два месяца.

Но в обители Марина прожила семь месяцев. Ее постоянно наблюдал врач-хирург Виктор Щипицын, которого специально приглашали в Среднеуральский женский монастырь. Он приезжал к девочке каждую неделю – а иногда и чаще.

Накануне схиигумен Сергий записал видеообращение вместе с родителями Марины, в котором впервые рассказал о ней и ее последних днях жизни.

- Марина была в утешении. У нее были сильнейшие головные боли, но она никогда не жаловалась. На каждую божественную литургию приходила ко мне, исповедовалась и причащалась. Для меня это большая потеря. Она была мне помощницей, - рассказал отец Сергий.

По словам схиигумена, Марина скончалась в 18:10. «Последнее ее слово было - “Ангел пришел”», - рассказал он. И буквально через 20-30 минут в Среднеуральский женский монастырь приехали медики, полиция, СК, стали звонить представители СМИ и уполномоченного по правам ребенка. Сергий не понимает, зачем проводить вскрытие ребенка, если известно, что он погиб от рака.

- Я вообще не понимаю, у вас совести нет и чести? Что вы хотите в раковой опухоли найти? Она болела, температуры не было. Тогда какие причины для вскрытия? Детей моих проверяет полиция, прокуратура, СК. У нас дети все накормленные и напоенные. Посмотрите, сколько ваших детей, которых вы родили, ходят-бродят по помойкам как тени, умирают как мухи, собирают корки банановые, стыд и позор вам! Вам что, делать нечего? Мне не стыдно вам в глаза смотреть: для чего и для кого вы приезжаете ко мне и трясете монастырь день и ночь?

Родители Марины были с ней и днем, и ночью, сидели по очереди. В свою очередь, мать девочки сказала, что отец Сергий всегда принимал их семью как родных и делал все, чтобы помочь ее дочери.

Фото: скриншот с видео

- Дома она умерла бы через пару месяцев, как и было по прогнозам врачей. А здесь она начала вставать с кресла, она встала и шла. Мы знали, что шансы очень маленькие у нее, - рассказала мама девочки.

Онколог Марины, Виктор Щипицын, чтобы спасти ребенка, проводил ей лучевую терапию в максимальной дозе и химиотерапию. Но дорогостоящие препараты больше не могли ей помочь, и было решено прекратить лечение. «Мы понимали, что это не принесет помощи, но назначали это как терапию отчаяния». Кроме того, медик отметил, что тоже не понимает, зачем при поставленном диагнозе возбуждать уголовное дело и проводить вскрытие.

- Если кто-либо боится отравлений, вирусных инфекций, то проводились медицинские исследования, по которым видно, что никаких гепатитов, «ковида», других тяжелых вирусных инфекций с клиническими проявлениями у ребенка не было, - заключил Щипицын. – Последние анализы сделаны 27 июля, это общий анализ крови и биохимический. Смерть констатирована бригадой скорой помощи, сомнений каких-либо в диагнозе нет. Ранее была проведена морфологическая верификация.

Напомним, что накануне глава СК России Александр Бастрыкин потребовал разобраться в смерти девочки и доложить о ситуации.

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