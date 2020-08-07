Глава СК России потребовал разобраться в смерти 15-летней девочки в Среднеуральском женском монастыре

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Вчера, 6 августа, стало известно, что в Среднеуральском женском монастыре, захваченном опальным отцом Сергием, погибла 15-летняя девочка. У нее было онкологическое заболевание, в обители она прожила семь месяцев вместе с родителями. Семья приехала в монастырь из Кемерово, когда врачи совсем опустили руки.

Источник «Комсомолки», знакомый с ситуацией, отметил, что криминала в смерти девочки нет. При этом накануне, 6 августа, глава СК России Александр Бастрыкин поручил разобраться в трагедии.

- В СМИ появилась информация о том, что в хосписе при одном из монастырей в Свердловской области от тяжелой болезни умерла 15-летняя девочка. Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного подразделения СК России в Свердловской области доложить о данных обстоятельствах, - сообщили в пресс-службе СК России.

В Среднеуральском женском монастыре действительно много людей, страдающих онкологическими заболеваниями. На его территории находится хоспис. Он, как и остальные объекты в обители построены на деньги частных лиц. Многие приезжают к отцу Сергию, потому что верят, что его молитвы могут излечить даже такие, казалось бы неизлечимые, болезни.

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