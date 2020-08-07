В СК объяснил, зачем проводить вскрытие девочке, погибшей в Среднеуральском женском монастыре

Девочка умерла вчера. Фото: скриншот с видео

Накануне стало известно о трагедии в Среднеуральском женском монастыре, который захватил опальный отец Сергий. В обители погибла 15-летняя Марина, девочка, у которой была четвертая стадия рака головного мозга. Вместе с родителями она провела там семь месяцев жизни.

После того, как стало известно о смерти Марины, в монастырь приехали медики, полиция и СКР. Последние решили провести вскрытие, чтобы убедиться в причине смерти, что очень разозлило отца Сергия.

- Органы СК действуют строго в соответствии с уголовным и уголовно-процессуальным законом. Именно поэтому для того, чтобы наиболее тщательно разобраться в обстоятельствам случившейся трагедии и определить точную причину смерти, проведение судебно-медицинского исследования тела умершей девочки, исходя из конкретных обстоятельств проверки, является необходимым, - заявили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Сейчас проверочные мероприятия продолжаются. Кроме того, дело взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.

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