Суд над опальным отцом Сергием перенесли по вине адвоката

У опального отца Сергия (Николая Романова), захватившего Среднеуральский женский монастырь, продолжается судебная тяжба. На этот на этот раз в суде Верхней Пышмы рассматривалась жалоба по делу о распространении фейков. 7 июля этот суд признал, что в своих видеопроповедях отец Сергий распространял недостоверную информацию. Бывший схиигумен, в частности, утверждал, что никакого коронавируса не существует, а еще подвергал резкой критике государство и руководство РПЦ.

Защитник утверждала, что нет подтвержденных данных о том, что видеозапись в интернете распространял сам отец Сергий. Но суд доводам защиты Николая Романова не внял и оштрафовал его на 90 тысяч рублей. Защита схимонаха подала на это решение жалобу. Ее и должны были сегодня рассмотреть.

Но судья Наталья Кипелова неожиданно отложила заседание. Поводом стало то, что адвокат отца Сергия Светлана Герасимова должным образом не оповестила своего подзащитного о сегодняшнем суде.

Сторонники схиигумена Сергия намерены защищать его от РПЦ.3 июля 2020 года сторонники схиигумена Сергия приняли решения защищать его и Среднеуральский монастырь. Об этом они заявили после вынесения решения церковным судом о сложении полномочий с Романова. Видео: Алексей Булатов/"Кп-Екатеринбург"

- По какой причине сам Романов на заседание суда не явился? – задала вопрос Светлане Герасимовой судья Наталья Кипелова.

- Он направил меня, как своего представителя. Он имеет право участвовать в процессе лично, либо через представителя, - ответила адвокат.

Затем судья спросила, по какому адресу Николай Романов проживает. Выяснилось, что он живет в Среднеуральском женском монастыре.

Затем Наталья Кипелова спросила у представителя отца Сергия, как именно она его известила о сегодняшнем заседании. Адвокат ответила, что сделала это устно.

- Я лично сообщила о дате заседания, - уточнила Светлана Герасимова. - Сведения о надлежащем извещении у суда, помимо ваших слов, к сожалению, отсутствуют, - резюмировала судья.

После этого Наталья Кипелова попросила адвоката известить Николая Романова о следующем судебном заседании под подписку.

Рассмотрение жалобы защиты отца Сергия по делу о распространении фейков состоится 17 августа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/787129" frameborder="0"></iframe> Мятежный священник.Отец Сергий проклял тех, кто верит в коронавирус и не ходит в храмы, а вакцину назвал «чипированием». За это ему запретили служить и дали время на то, чтобы одуматься. Но он решил устроить бунт

Напомним, отца Сергия осудил не только мирской суд, но и церковный. Опального схимонаха лишили священнического сана. Но, как оказалось, епархиальный суд не вникал в содержание проповедей отца Сергия. Об этом «КП» рассказал один из членов церковного суда. Он объяснил, в чем именно заключалась вина схимонаха.

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