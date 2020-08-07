«Добивал» контрольными выстрелами: силовики рассказали, как действовал «уктусский стрелок»

Алексей Александров признался в преступлении Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по делу Алексея Александрова, которого уже нарекли «уктусским стрелком». Его обвиняют в убийстве двух человек, совершенном из хулиганских побуждений. По версии силовиков, Александров, работающий инженером на одном из предприятий в Екатеринбурге, хладнокровно застрелил двух девушек. Все произошло в конце августа 2018 года. Тогда грибники нашли изрешеченные пулями тела двух девушек. Ксения была уже мертва, а за жизнь Натальи врачи боролись пять дней. К сожалению, девушка умерла в больнице, не придя в сознание. Загадочного стрелка полиция и следователи искали больше года. Подозреваемого удалось задержать только в конце 2019 года.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области рассказали об обстоятельствах гибели двух девушек, а также о том, как именно действовал «уктусский стрелок».

Для убийства девушек использовалась эта винтовка. Фото: СУ СКР

По версии следствия, 25 августа 2018 года в половине десятого вечера Александров, вооруженный пневматической винтовкой, прибыл на велосипеде в лес, расположенный за гостиницей «Уктус» - на улице Пронина.

- В указанном месте обвиняемый надел на голову для ориентирования и прицеливания в темноте монокуляр ночного видения, и, в целях поиска жертв планируемого убийства, пешком проследовал вглубь лесопарка в направлении вершины учебного склона ООО «Уктусский спортивный комплекс», - рассказывают в региональной прокуратуре.

Расследованием убийства занимался начальник первого отдела по расследованию особо важных дел регионального СК Сергей Мальцев (крайний слева). Фото: СУ СКР

Поднявшись на вершину склона в 21:53, Алексей Александров увидел там двух девушек. После этого он начал вести за ними наблюдение. Убедившись, что рядом никого нет, стрелок начал подходить к девушкам сзади.

- После чего, действуя из хулиганских побуждений, без какого-либо видимого повода, произвел не менее трех выстрелов из винтовки в область головы каждой из девушек. При этом, обнаружив, что одна из девушек продолжает подавать признаки жизни, он произвел еще не менее двух выстрелов в область головы потерпевшей, - рассказывают в прокуратуре страшные подробности резонансного преступления.

После стрельбы преступник скрылся.

В прокуратуре уточнили, что вина Алексея Александрова подтверждается не только его признанием, но и другими собранными по делу уликами.

В Следственном комитете добавили, что согласно результатам психиатрической экспертизы, фигурант громкого дела оказался вменяемым. Он полностью отдавал себе отчёт в своих действиях.

- Следственным комитетом при оперативном сопровождении органов полиции был проведён колоссальный объём работы. Допрошено значительное количество свидетелей, назначен и проведён целый комплекс судебных экспертиз (медицинские, генетические, баллистические, ситуационные и другие), - уточнили в СК.

В скором времени дело будет направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.

Пока шло следствие, силовики комментировали информацию о расследовании уголовного дела крайне неохотно. Долго был неизвестен даже тип оружия, из которого в девушек выпустили восемь пуль. После поимки обвиняемого начальник первого отдела по расследованию особо важных дел Сергей Мальцев рассказал «КП», как удалось выйти на след загадочного стрелка. Для этого пришлось тщательно изучить оружейные форумы в интернете.

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