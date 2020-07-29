2020-07-29T11:19:49+03:00
Общество

В Свердловской области COVID-19 заболели еще 223 человека

Всего с начала пандемии в регионе – 20157 зараженных
Мария Трапезникова
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В Свердловской области COVID-19 заболели еще 223 человекаВ Свердловской области COVID-19 заболели еще 223 человекаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области за сутки подтвердились еще 223 случая коронавируса. Больше всего новых заболевших – в Екатеринбурге. Всего с начала пандемии в регионе – 20157 зараженных.

На сегодняшний день в больницах находятся 4720 пациентов. 137 из них – в тяжелом состоянии, 124 лежат в реанимации, 64 подключены к аппаратам ИВЛ. По данным региональных властей, количество таких больных снизилось.

- Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 711. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в региональном оперштабе.

Кроме того, за сутки на Среднем Урале подтвердились еще восемь смертей от COVID-19. Таким образом, в регионе 251 погибший.

Динамика распространения коронавируса на Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика распространения коронавируса на УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Но есть и хорошие новости: за все время пандемии уральским медикам удалось поставить на ноги 15655 человек. Как накануне рассказал вице-губернатор Павел Креков, в Свердловской области снизилось число тех, кто заболевает коронавирусом, и значительно возросло количество свободных коек. Поэтому уже на этой неделе в ГКБ №40 откроется отделение нейрохирургии, в котором сейчас лечат «ковидных» больных.

Тем не менее, в регионе до 3 августа включительно продлен режим ограничительных мер. В основном он касается людей старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на сегодняшний день в России выявлено 828 990 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 673 летальных исхода, выздоровели 620 333 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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