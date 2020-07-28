Бассейны, музеи и театры: куда сходить в Екатеринбурге в августе 2020

Если пройтись по центру Екатеринбурга появляется ощущение, что все пришло в норму. На Плотинке променад: десятки уральцев прогуливаются вдоль Исети, а уличные музыканты собирают толпы людей вокруг себя. Открыты летники, которые всегда заполнены посетителями. От пандемии будто бы не осталось и следа. Только вот статистика по заболевшим говорит об обратном, к 28 июля коронавирусом в Свердловской области заразились 19 934 человека. Из них умерли 243 человека.

- Сейчас в инфекционных отделениях уральских больниц остаются 4 981 пациент, 148 из них – в тяжелом состоянии, 124 – в палатах интенсивной терапии, 60 – на аппаратах ИВЛ, – сообщают последние данные региональный оперативный штаб.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил ограничительные меры до 3 августа. Это значит, что режим самоизоляции сохраняется для пожилых людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания. По-прежнему закрыты торговые центры.

ЗООПАРК РАБОТАЕТ, ОКЕАНАРИУМ НЕТ

Екатеринбургский зоопарк начал запускать посетителей с 25 июля. Добро на это официально дал Росприроднадзор. Вход в зоопарк, как и нахождение на его территории, будет разрешено только при наличии медицинской маски или респиратора.

- Человек, который приходит к нам без маски, должен понимать, что он несет ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь наших животных. Те же приматы могут заболеть ОРВИ, - говорит пресс-секретарь зоопарка Екатерина Уварова.

За время карантина в зоопарке появились малыши.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всем гостям нужно будет соблюдать социальную дистанцию. По будням зоопарк работает с 10:00 до 21:00, по выходным с 10:00 до 20:00. Аттракционы и кафе на территории зоопарка пока не работают.

А вот океанариуму пока открыться не разрешают. Возобновить работу заведения может только указ губернатора.

- Сейчас все вопросы по открытию решает Министерство промышленности и науки, я от них жду письмо, - говорит Екатерина Показаньева, директор Екатеринбургского океанариума. – Но нам необходимо открыться, так как мы уже 4 месяца не получаем доход. Мы можем запускать по одному человеку, выполняя все методические указания Роспотребнадзора, и в индивидуальном порядке возобновить посещение экспозиций, можем разграничить потоки входящих, выходящих.

КАК В ФИЛЬМАХ

Пока работу кинотеатров официально не разрешили. Но в Екатеринбурге увидеть фильм на большом экране с попкорном в руках все-таки можно. В условиях пандемии на площадке «Екатеринбург ЭКСПО» появился автокинотеатр. Парковка для машин – это зрительный зал, а фасад здания – экран. Все, как в американском фильме. Еду можно заказать прямо в машину, а звук будет идти из вашего радиоприемника – перед началом фильма нужно будет просто настроиться на нужную частоту. Фильмы показывают с понедельника по четверг в 22:00. С пятницы до воскресенья в 22:00 и в 00:30. Цена билета на первые ряды 590 рублей за машину, на другие 490 за машину.

ОКУЛЬТУРИВАЕМСЯ

В Екатеринбурге начали открываться музеи. Так, с 30 июля заработает июля Музей истории Екатеринбурга, а также Музей изобразительного искусства. В первый будут пускать по предварительной записи по тел.: 8(343) 371-22-43. В музей ИЗО запись не требуется. Но при себе нужно иметь медицинскую маску и пользоваться безналичным расчетом. График работы МИЕ: вторник – воскресенье, с 11:00 до 19:00, понедельник – выходной. График работы Музея ИЗО: вторник-четверг с 11:00 до 20:00, пятница-воскресенье с 11:00 до 19:00.

Некоторые музеи Екатеринбурга уже открылись.Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 августа заработает музей Бориса Ельцина. Организацию уже проверили сотрудники Роспотребнадзора. Купить билет можно только на сайте yeltsin.ru. Гостям и сотрудникам необходимо соблюдать дистанцию, в этом поможет специальная разметка на полу. И конечно, не забываем про маски. – В помещениях музея и арт-галереи действует ограничение по числу посетителей и масочный режим. В экспозиции музея одновременно могут находиться не более ста человек. В арт-галерее, выставка в которой откроется в сентябре, – не более 20 человек на одном этаже. На входах у посетителей измерят температуру бесконтактными медицинским градусником. Индивидуальные обзорные экскурсии проводятся только до 5 человек. График работы: вторник – воскресенье, с 10:00 до 21:00.

ТЕАТР ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

А вот и для театралов появились развлечения. 30 и 31 июля екатеринбуржцы смогут увидеть две постановки «Хочу купить вашего мужа» и «Мужчинам вход воспрещен».

Когда: 30 и 31 июля в 19.00

Где: Летний театр литературного квартала, ул. Пролетарская, 14

Стоимость входного билета: 500 руб.

Купить билеты можно в кассе театра «ТЕАТРОН» или на их сайте.

ПО МОКРОЙ ДОРОЖКЕ

Говорить о пользе спорта для здоровья, пожалуй, не нужно. Ее в мае глава региона позволил жителям региона заниматься физкультурой на улице, а следом и вовсе разрешили работу фитнес-клубов. Но с оговоркой, только индивидуально. И конечно, к этой индустрии повысились требования,например, администраторам теперь нужно тщательно следить за санитарной обработкой помещений, ограничивать количество посетителей, контролировать социальную дистанцию. Не говоря уже о наличии санитайзеров и медицинских масок.

Несколько спорткомплексов подготовились работать в новых условиях.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь вместе с фитнес-клубами могут работать и бассейны. Открытие спорткомплексов объявил Евгений Куйвашев с 23 июля. 27 июля принимает посетителей бассейн «Юность». 28 июля начинает работу «Калининец», а бассейн «Университетский» открылся еще 23 июля.

Сотрудники спорткомплексов убедительно просят соблюдать предусмотренные эпидемиологические меры: ограниченно количество человек на дорожке, обязательно наличие маски. Вход разрешен только лицам до 65 лет и по предварительной записи.