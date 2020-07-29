2020-07-29T11:21:12+03:00
Общество

Заболевшую коронавирусом жену Шипулина затравили из-за туалета в больнице

Супруга олимпийского чемпиона жестко ответила подписчикам в Instagram [видео]
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: InstagramФото: Instagram
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Жена депутата Госдумы Антона Шипулина Луиза жестко ответила на критику в свой адрес. Молодой маме пришлось записывать видео, в котором она «извиняется за наличие туалета» в больнице, где оказалась после положительного теста на COVID-19.

Многим подписчикам показался роскошью отдельный санузел, на что они молниеносно отреагировали, закидав Шипулину гневными комментариями.

- Людей в стационар в Волгограде даже не везут, мест нет. А у нее сортир в палате, как у всех. А ты видела, уважаемая, чтобы у всех был сортир в палате? Ты вообще лежала в больнице, не будучи женой Шипулина-депутата?! А ты знаешь, что в Волгограде бесплатно туда вообще не попадешь? А если нет денег? написала женщина под ником irinagrigireva434.

После персонального ответа в комментариях Луиза Шипулина записала отдельное видео.

Луиза Шипулина - о туалетах в больнице.Видео: instagram.com/shipulina_luiza/

- Послушайте, хватит мне писать, что у вас в каком-то там городе нет в больницах сортира! Я в этом не виновата. Извините, у меня есть, мне предоставлен сортир. Уж простите! - заявила Луиза истории своего Instagram.

Напомним, что триумфатор сочинской олимпиады заболел коронавирусом вместе с женой, дочкой и тещей во время отдыха в Сочи.

- В этом году отправил Луизу с детьми и тещей в Сочи, чтобы они отдохнули, покупались в море, пока я работаю в Москве. Приезжал к ним только на выходные. Сначала заболела наша малышка Мира: поднялась температура до 39, других симптомов не было. Потом с температурой слег я, следом - теща и жена, - написал в своем блоге депутат Шипулин.

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shipulina_luizashipulina_luiza
Депутат рассказал, что их госпитализировали в Сочи, где они находились на отдыхе
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ИСТОЧНИК KP.RU

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