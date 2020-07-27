«Дочка, я и теща переносим в легкой форме, жена – госпитализирована»: у Антона Шипулина подтвердился коронавирус

Семья биатлониста отдыхала в Сочи, а Антон прилетал к ним несколько раз из Москвы. Фото: личная страница Антона Шипулина в Instagram

У депутата Госдумы Антона Шипулина подтвердился коронавирус. О болезни бывший спортсмен сообщил на своей странице в Instagram. По словам биатлониста, Covid-19 нашли у всей семьи, кроме старшего сына Дмитрия: болеет теща, жена, дочка Мира и сам Антон. Инфекцию чета Шипулина подхватила во время отдыха в Сочи.

- В этом году отправил Луизу с детьми и тещей в Сочи, чтобы они отдохнули, покупались в море, пока я работаю в Москве. Приезжал к ним только на выходные. Сначала заболела наша малышка Мира: поднялась температура до 39, других симптомов не было. Потом с температурой слёг я, следом — теща и жена. Нас это насторожило, и мы на всякий случай сдали тест на коронавирус. Результат, увы, положительный. У всех кроме Димы врачи диагностировали COVID-19, - рассказал Антон Шипулин.

Вирус депутат Госдумы от Свердловской области переносит в легкой форме, также как и его теща и младшая дочь Мира. А вот супруга Антона Шипулина Луиза попала в больницу из-за коронавируса.

- Мира, я и теща переносим болезнь в легкой форме, Луизу госпитализировали. Очень надеюсь, все восстановимся быстро. А пока находимся на самоизоляции, - отметил спортсмен. - Можно не верить в коронавирус, видеть в этом мировой заговор, можно ругать власть за ограничительные меры, можно их не соблюдать по принципу «назло маме отморожу уши». Но заразиться может каждый, а ваше здоровье, здоровье близких только в ваших руках.

Шипулин порекомендовал своим подписчикам повременить с отдыхом на российских южных курортах. По словам спортсмена, сейчас в Сочи «яблоку негде упасть» и никакая социальная дистанция не соблюдается.