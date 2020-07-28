2020-07-28T14:52:04+03:00
Общество

В Екатеринбурге отделение больницы освободят от больных COVID-19

За последнее время в регионе значительно выросло количество свободных коек
Мария Трапезникова
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За последнее время в регионе значительно выросло количество свободных коек в больницахЗа последнее время в регионе значительно выросло количество свободных коек в больницахФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области снизилось число заболевающих коронавирусом, тех, кто подключен к аппаратам ИВЛ, и больных пневмонией. Об этом во время брифинга с журналистами заявил вице-губернатор Павел Креков.

По его словам, за последнее время значительно выросло количество свободных коек в больницах.

Статистика по коронавирусу на 28 июля Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Статистика по коронавирусу на 28 июляФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

- Сегодня выздоровело почти 500 человек, а тех, кого выписали на долечивание, намного больше, - заявил вице-губернатор. – Поэтому уже на этой неделе в нескольких случаях отделения медучреждений вернутся к своей первоначальной направленности. Например, откроется отделение нейрохирургии в ГКБ №40. Если положительная тенденция сохранится, мы начнем открывать и другие отделения.

Кроме того, в ближайшее время по распоряжению губернатора Евгения Куйвашева будут закуплены дополнительные препараты от коронавируса. Их уже с августа начнут бесплатно раздавать волонтерам, контактным, а также людям из групп риска.

На Среднем Урале официально зарегистрировано почти 20 тысяч заболевших. Из них больше 15 тысяч полностью поправились, еще 243 уральца, к сожалению, скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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