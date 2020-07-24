Бесплатные препараты от коронавируса в Свердловской области начнут выдавать с августа

Так называемая химиопрофилактическая терапия направлена на то, чтобы уменьшить число случаев заражений в регионе Фото: Алексей БУЛАТОВ

С августа в Свердловской области начнет действовать программа, в рамках которой, всем людям, которые контактировали с больными COVID-19, будут выдавать бесплатные лекарства. Об этом глава региона Евгений Куйвашев написал у себя в Instagram.

- Областной Минздрав готовит сейчас подробную инструкцию с описанием лекарств и графика их приема, после чего мы будем распространять необходимые медикаменты через поликлиники и больницы по месту жительства, - уточнил глава региона.

Евгений Куйвашев рассказал, что подробнее о программе расскажет во вторник.

Заместитель руководителя областного оперштаба по борьбе с COVID-19 Павел Креков рассказал, что так называемая химиопрофилактическая терапия направлена на то, чтобы уменьшить число случаев заражений в регионе. Предполагается, что в случае заболевания человек, который получал подобную терапию, перенесет заболевание легче.