2020-07-28T15:24:45+03:00
Общество

Евгений Куйвашев объяснил, почему на Урале не открывают ТЦ

Снимать все ограничения разом чиновники не могут
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Глава региона уверен, что пока открывать ТЦ нельзяГлава региона уверен, что пока открывать ТЦ нельзяФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Губернатора Свердловской области Евгений Куйвашева в очередной раз спросили, почему в Екатеринбурге и Свердловской области до сих пор не открывают торговые центры? Подписчик сообщил, что магазины, расположенные в ТЦ, банкротятся.

По словам Евгения Куйвашева, у руководства региона нет цели ухудшать положение бизнеса и лишать людей источника дохода. Однако снимать все ограничения разом нельзя. Сейчас по России закрытыми остаются около 10% торговых центров, в том числе и в Свердловской области.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика распространения коронавируса на Среднем УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

- Фиксируя ежесуточно более 200 случаев заболевания, мы пока не может допускать массового скопления людей в торговых центрах, которые соскучились по походам в магазины и времяпрепровождению с друзьями, - говорит губернатор Свердловской области.

Как худеть правильно: советы врачей из Екатеринбурга

00:00
00:00

Отметим, что ограничения из-за пандемии коронавируса в регионе продлены еще на неделю. При этом, в Екатеринбурге постепенно открываются бассейны, музеи и магазины. А вот марафон «Европа-Азия» пришлось отменить.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ на 70% увеличил объем кредитования МСП по «Программе 1764»
Евгений Куйвашев объяснил, почему на Урале не открывают ТЦ
Помогли новые машины и бригады: в Екатеринбурге снизилась нагрузка на скорую помощь
ВТБ запускает бесплатный звонок в банк из мобильного приложения
«Замучила совесть»: в Екатеринбурге вандалы, испортившие фасад музея, вернулись на место «преступления»
В Первоуральске зафиксировали три вспышки COVID-19
В Екатеринбурге отделение больницы освободят от больных COVID-19
Вице-губернатор: снизилось число уральцев, заражающихся коронавирусом
«Волшебной таблетки нет»: диетолог Ирина Пышная рассказала, как похудеть летом
В заповеднике «Денежкин Камень» удалось остановить распространение огня
«Жируха, иди на помойку»: на Урале затравили блогершу, родившую от шестиклассника
В трех округах Свердловской области из-за пожаров введен режим ЧС
На ЕВРАЗ КГОК запущен в работу первый гусеничный бульдозер с объемом отвала 35 кубических метров
На Урале подростки украли велосипеды на 20 тысяч рублей
Берут чаще и больше: УБРиР проанализировал поведение своих заемщиков
Водителя выбросило через окно: на Урале произошло смертельное ДТП
На Урале школьница оседлала памятник Герою Советского Союза и показала ему средний палец
Роскосмос показал снимок Нижнего Тагила с орбиты
Мэр Екатеринбурга рассказал о сроках реконструкции Макаровского моста
Девять раз в неделю: рейсы из Екатеринбурга в Минеральные воды станут ежедневными
Polaris выпустил новый беспроводной пылесос
В августе в Екатеринбурге перекрывают сразу две улицы
Придет ли снова в Екатеринбург аномальная жара: отвечает главный синоптик
Были проблемы с соседями: на Уралмаше сгорел продуктовый магазин