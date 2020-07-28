Евгений Куйвашев объяснил, почему на Урале не открывают ТЦ

28 Июль 2020 2020-07-28T15:24:45+03:00

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Губернатора Свердловской области Евгений Куйвашева в очередной раз спросили, почему в Екатеринбурге и Свердловской области до сих пор не открывают торговые центры? Подписчик сообщил, что магазины, расположенные в ТЦ, банкротятся.

По словам Евгения Куйвашева, у руководства региона нет цели ухудшать положение бизнеса и лишать людей источника дохода. Однако снимать все ограничения разом нельзя. Сейчас по России закрытыми остаются около 10% торговых центров, в том числе и в Свердловской области.

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- Фиксируя ежесуточно более 200 случаев заболевания, мы пока не может допускать массового скопления людей в торговых центрах, которые соскучились по походам в магазины и времяпрепровождению с друзьями, - говорит губернатор Свердловской области.

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Отметим, что ограничения из-за пандемии коронавируса в регионе продлены еще на неделю. При этом, в Екатеринбурге постепенно открываются бассейны, музеи и магазины. А вот марафон «Европа-Азия» пришлось отменить.

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ИСТОЧНИК KP.RU