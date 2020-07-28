Помогли новые машины и бригады: в Екатеринбурге снизилась нагрузка на скорую помощь

28 Июль 2020 2020-07-28T15:17:06+03:00

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Очень долго ситуация со скорой помощью в Екатеринбурге была критической. Не хватало машин, людей, вызовов было очень много, а горожане не могли дождаться медиков по нескольку суток. Сегодня, 28 июля, во время брифинга с журналистами вице-губернатор Павел Креков заявил, что нагрузка на скорую помощь снизилась. И на то есть четыре причины.

- Сегодня «скорая» разгружена: мы используем теперь другой транспорт для того, чтобы доставлять пациентов на КТ, мы открыли дополнительные бригады, у нас появились новые диспетчера, мы приобрели новые карты скорой помощи, - рассказал чиновник. – Работы много, но меньше, чем было. Станция «задышала» намного свободнее.

Напомним, уже в начале августа парк автомобилей скорой помощи должен пополниться 30-ю новыми каретами. Кстати, шесть из них уже прибыли в Екатеринбург. Машины за 134 миллиона закупил Фонд святой Екатерины.

ИСТОЧНИК KP.RU