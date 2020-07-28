Вице-губернатор: снизилось число уральцев, заражающихся коронавирусом

28 Июль 2020 2020-07-28T14:39:26+03:00

Также стало меньше тех, кто болеет пневмонией, и тех, кто подключен к аппаратам ИВЛ

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В Свердловской области значительно уменьшилось число пациентов с COVID-19, подключенных к аппаратам ИВЛ. Также уменьшилось количество заболевших пневмонией. Об этом во время брифинга с журналистами заявил вице-губернатор Павел Креков, отметив, что число уральцев с коронавирусом также сократилось.

- У нас выросло количество свободных коек. Сегодня выздоровело почти 500 человек, а тех, кого выписали на долечение, намного больше, - рассказал Павел Креков.

Статистика по коронавирусу на 28 июляФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

При этом на Среднем Урале официально зарегистрировано почти 20 тысяч заболевших. Из них больше 15 тысяч полностью поправились, еще 243 уральца, к сожалению, скончались. Ежедневно в регионе фиксируется больше 200 зараженных.

ИСТОЧНИК KP.RU