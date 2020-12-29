Во вторник, 29 декабря, в Среднеуральский женский монастырь направился представитель Екатеринбургской епархии, руководитель отдела социального служения протоиерей Евгений Попиченко вместе с сестрами Милосердия.В епархии полагают, что сторонники Николая Романова (отца Сергия) находятся в неудовлетворительном духовном и психическом состоянии.- Насельницы пребывают в подавленном моральном состоянии. Им нужна духовная помощь. Также на территории Среднеуральского женского монастыря находятся болеющие, инвалиды, дети, - говорят в пресс-службе Епархии.В митрополии рассказывают, что священник Евгений Попиченко поговорит с насельницами обители, изучит изнутри ситуацию, чтобы понять, кто из паствы отца Сергия нуждается в реальной помощи. Эта помощь им будет оказана.В настоящий момент Николай Романов доставлен в Москве, где ему сегодня выберут меру пресечения.- Все эти мероприятия проходят в рамках расследования уголовных дел по статьям 110 УК РФ («Доведение до суицида») и 303 УК РФ («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности), - уточнил адвокат Сергия Дмитрий Савченко.Сейчас в Среднеуральском женском монастыре находятся множество сторонников Романова, силовики и свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ монастырь отца Сергия посреди ночи нагрянул ОМОН. Бывшего схимонаха задержали и отвезли на допрос (подробнее)«Дерзнул служить и учиняет раскол»: член церковного суда – о том, за что опального отца Сергия лишили сана. Оказалось, что епархиальный суд не вникал в содержание проповедей бывшего схиигумена (подробнее)Отца Сергия, которого задержали во время штурма Среднеуральского монастыря, этапировали в Москву. Где в ближайшие дни будет находиться бывший схиигумен решит Басманный суд (подробнее)