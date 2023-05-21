ГИБДД попросила водителей временно отказаться от поездок по Серовскому тракту

Из-за сильного задымления на Серовском тракте произошло массовое ДТП. Фото: ГИБДД по Свердловской области

Госавтоинспекция Свердловской области обратилась со срочным сообщением к автомобилистам, попросив их временно отказаться от поездок по трассе «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов» по причине плохой видимости из-за сильных лесных пожаров, зафиксированных под Невьянском.

Из-за плохой видимости на 81 километре Серовского тракта произошло массовое ДТП, в котором пострадали не менее десяти автомобилей и девять человек, один из которых погиб.

Видимость на трассе сейчас остается минимальной, поэтому есть риск новых ДТП.

Отметим, что за прошедшие сутки по состоянию на 21 мая 2023 года площадь лесных пожаров увеличилась в три раза. Сейчас Свердловская область по этому показатель занимает первое место в России. Огонь тушат силами МЧС и добровольцев с привлечением авиации.

По причине лесных пожаров утром в воскресенье Екатеринбург окутал густой смог, на который жалуются жители всех восьми районов столицы Среднего Урала.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru