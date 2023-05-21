В ДТП на Серовском тракте погиб водитель «Газели»

Пассажирская "Газель" врезалась в цементовоз на Серовском тракте. Фото: ГИБДД по Свердловской области

На 81 километре Серовского тракта утром 21 мая пассажирская «Газель» столкнулась с цементовозом. Водитель пассажирского автомобиля не выдержал правильную дистанцию и допустил столкновение.

- В результате ДТП водитель «Газели» погиб, шесть пассажиров получили травмы. Обстоятельства ДТП, личности пострадавших и характер полученных травм выясняют сотрудники Госавтоинспекции, - рассказывают в ГИБДД Свердловской области.

Известно, что пассажирская «Газель» ехала со стороны Екатеринбурга в Невьянск.

Отметим, что на этом же участке трассы «Екатеринбург - Нижний Тагил – Серов» в этот момент произошло массовое ДТП с участием минимум десяти автомобилей. Все они столкнулись на правой полосе. Общее число пострадавших – девять человек.

Массовая авария произошла из-за сильного задымления – недалеко горят лес. В ГИБДД Свердловской области призвали водителей быть внимательнее и соблюдать скоростной режим.

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