В ДТП на Серовском тракте погиб водитель «Газели»

Пассажирская "Газель" врезалась в цементовоз на Серовском тракте. Фото: ГИБДД по Свердловской области
На 81 километре Серовского тракта утром 21 мая пассажирская «Газель» столкнулась с цементовозом. Водитель пассажирского автомобиля не выдержал правильную дистанцию и допустил столкновение.
- В результате ДТП водитель «Газели» погиб, шесть пассажиров получили травмы. Обстоятельства ДТП, личности пострадавших и характер полученных травм выясняют сотрудники Госавтоинспекции, - рассказывают в ГИБДД Свердловской области.
Известно, что пассажирская «Газель» ехала со стороны Екатеринбурга в Невьянск.
Отметим, что на этом же участке трассы «Екатеринбург - Нижний Тагил – Серов» в этот момент произошло массовое ДТП с участием минимум десяти автомобилей. Все они столкнулись на правой полосе. Общее число пострадавших – девять человек.
Массовая авария произошла из-за сильного задымления – недалеко горят лес. В ГИБДД Свердловской области призвали водителей быть внимательнее и соблюдать скоростной режим.
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru