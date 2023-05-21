На трассе под Екатеринбургом из-за лесных пожаров произошла массовая авария

На Серовском тракте из-за лесных пожаров практически нулевая видимость. Фото: пресс-служба ГИБДД Свердловской области

Утром, 21 мая, на трассе «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов» из-за практически нулевой видимости по причине сильного задымления из-за лесных пожаров под Невьянском произошла массовая авария, в которой пострадали не меньше десяти автомобилей.

По данным отделения пропаганды ГИБДД Свердловской области, автомобили столкнулись в правом ряду, люди при этом по счастливой случайности не пострадали.

Причиной ДТП стало несоблюдение скоростного режима, дистанции в условиях недостаточной видимости, которая возникла из-за задымления от пожаров, - рассказывают в ГИБДД Свердловской области.

Сейчас движение по Серовскому тракту организовано по левой полосе. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

Стражи порядка призывают участников дорожного движения быть максимально внимательными из-за задымления.

- Двигайтесь с включенным ближним светом, габаритами, передними и задними противотуманными фарами, - говорят в ГИБДД.

Отметим, что из-за лесных пожаров, которые начались в Свердловской области почти месяц назад, Екатеринбург утром 21 мая накрыл густой смог.

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