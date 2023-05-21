Видимость на улице Крауля из-за смога плохая Фото: Лев ИСТОМИН

С утра 21 мая Екатеринбург накрыл густой смог. Горожане из всех районов жалуются на сильный запах гари в воздухе.

Вид в сторону центра с Уралмаша Фото: Алексей БУЛАТОВ

- На улице и в квартире тепло, но окна открыть невозможно, потому что запах такой, как будто во дворе костер жгут. Видимо, где-то рядом с Екатеринбургом снова горят леса, - рассказывает «КП-Екатеринбург» жительница улицы Металлургов Анастасия.

Смог равномерно распределился по всем районам Екатеринбурга, при этом ветер почти не ощущается.

Парковый микрорайон тоже накрыл смог Фото: Анастасия ЛОБАНОВА

Многие горожане вынуждены отменить планы на отдых из-за смога, потому что опасаются за свое здоровье.

- Мы собирались съездить на дачу в пригород, погода хорошая. Но придется отменить поездку, смог опасен для здоровья, будем отсиживаться дома, включим ионизатор воздуха, - говорит читатель «КП-Екатеринбург» Сергей.

Смог накрыл уральскую столицу утром 21 мая Фото: Анастасия ЛОБАНОВА

В свою очередь МЧС по Свердловской области напоминает, что делать при сильном смоге. Нужно закрыть окна в квартире, а открытые форточки завешать мокрыми полотенцами, нужно пить больше воды и есть фрукты, ограничить физические нагрузки и отказаться от вредных привычек. По возможности нужно делать несколько раз в день в квартире влажную уборку, при недомогании обратиться к медикам.

Смог ощущается во всех районах Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

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