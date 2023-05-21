Площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла за сутки в три раза

В Свердловской области продолжает гореть лес Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области по состоянию на 21 мая 2023 года действуют 29 лесных пожаров, общая площадь которых составляет больше трех тысяч гектаров. Этот показатель превышает цифры минувших суток в три раза. Свердловская область находится на первом месте по России по площади возгораний в лесах. Такие данные следуют из официальных данных Авиалесохраны.

В свою очередь Департамент информационной политики региона информирует, что за прошедшие сутки специалисты смогли ликвидировать 12 лесных пожаров, и столько же локализовать. Локализованы возгорания в Режевском, Горноуральском, Артемовском и Гаринском городских округах.

В МЧС по Свердловской области рассказывают, что в субботе для тушения лесных пожаров использовали восемь бортов авиации РСЧС, которые сбросили в местах пожаров 578 тонн воды. Сейчас угрозы распространения пожаров на поселения нет.

Из-за лесных пожаров утром 21 мая Екатеринбург окутал густой смог, а на Серовском тракте произошло массовое ДТП с участием десяти автомобилей, в котором погиб один человек и пострадали девять участников аварии.

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