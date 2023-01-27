СК проведет проверку из-за оставленного в сердце девочки катетера в больнице Екатеринбурга

Мама Даши Зыряновой Анастасия обвиняет врачей в халатном отношении к здоровью ее ребенка. Фото: Анастасия Зырянова

Следственный комитет по Свердловской области проведет проверку из-за оставленного в сердце девочки катетера. Даша Зырянова родилась 30 апреля 2022 года в НИИ ОММ (Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества) в Екатеринбурге.

Девочке установили катетер, но его часть оторвалась и через вену попала в сердце, а затем в легкие младенца. По словам родителей, врачи отказались оперировать их дочь, объясняя это тем, что девочка может не перенести операцию.

- В Областной клинической больнице кардиолог объяснял, что операцию можно будет сделать только на открытом сердце, а малышка может ее не перенести, - рассказывает мама девочки Анастасия Зырянова.

Ранее мы рассказывали о супругах из Верхней Пышмы, которые столкнулись с такой же проблемой, но смогла добиться заключения от московских специалистов о том, что катетер при попадании в легкие может нести угрозу не только для здоровья, но и для жизни ребенка.

По их примеру супруги Зыряновы написали обращение в Следственный комитет.

- Следователем СКР устанавливаются все обстоятельства данной ситуации, в том числе будут проверены и имеющиеся сведения о том, что при медицинской манипуляции могло использоваться некачественное медицинское изделие, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

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