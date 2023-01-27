«Не спим ночами, уже до маразма дошло»: родители борются за жизнь малышки с застрявшим в легких катетером

Мама Даши Анастасия Зырянова боится, что ее ребенок может начать задыхаться. Фото: Анастасия Зырянова

В Екатеринбурге возбудили дело из-за оставленного в сердце грудничка катетера. Врачи посчитали, что частичка силиконовой трубки не навредит новорожденному, но родители доказали обратное и добились операции. А пока идут проверки, в деле нашлись и другие пострадавшие. Супруги из Заречного Анастасия и Вадим Зыряновы поделились своей историей, которая оказалась еще критичнее.

«ДОЛГОЖДАННЫЙ РЕБЕНОК»

Даша Зырянова родилась 30 апреля 2022 года в НИИ ОММ (Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества) в Екатеринбурге. В семье 27-летней Анастасии и 49-летнего Вадима она стала вторым долгожданным ребенком. Старшей дочери супругов 14 лет.

Даша растет и выглядит здоровым ребенком, но ее родители вздрагивают каждый раз, как только она начинает кашлять. Вот уже восемь месяцев девочка живет с куском катетера, застрявшем в легких.

Даша растет активным ребенком. Фото: Анастасия Зырянова

- Когда я отошла от наркоза, мне сообщили, что частичка силиконовой трубки оторвалась и попала ей в вену. Врачи попытались выявить ее с помощью УЗИ и флюорографии, пока она не дошла до сердца, но не успели, - рассказывает мама девочки. - На следующий день катетер попал в сердце, но нас отказывались оперировать, что достать его. В Областной клинической больнице кардиолог объяснял, что операцию можно будет сделать только на открытом сердце, а малышка может ее не перенести.

Анастасию с дочкой выписали 19 мая. Девочку регулярно водили на УЗИ, чтобы удостовериться, что угрозы здоровью нет. 20 июня 2022 года в больнице выявили, что частичка катетера прошла с легочную артерию.

Заключение от врача-кардиолога ОДКБ от 25 января 2022 года. Фото: Анастасия Зырянова

«НЕ СПИМ НОЧАМИ, УЖЕ ДО МАРАЗМА ДОШЛО»

- Врачи написали в заключении, что здоровью ребенка ничего не угрожает. Но, как ни крути, сейчас в организме моей дочери инородное тело, и никто не дает стопроцентных гарантий, что в какой-то момент организм не начнет его отторгать. Экспертиза уже показала, что катетер недоброкачественный, а значит, может дать осложнения на другие органы, - беспокоится мама Даши.

Родители ни на минуту не отходят от дочери, переживая, что в какой-то момент ей может стать плохо, и они не успеют ее спасти.

- Я практически не сплю. Мне нужно всегда контролировать, дышит она или нет. Днем Дашенька все время со мной или мужем. Когда Вадим на работе, а мне нужно съездить по делам, помогают бабушки. Как только Даша начинает кашлять, сразу вздрагиваю. По ночам постоянно вскакиваю, чтобы убедиться, что все в порядке. Это уже до маразма дошло, - делится Анастасия.

Родители Даши борются, чтобы дочери провели операцию. Фото: Анастасия Зырянова

Другая пара из Верхней Пышмы, столкнувшаяся с такой же ситуацией, смогла добиться заключения от московских специалистов о том, что катетер при попадании в легкие может нести угрозу не только для здоровья, но и для жизни ребенка.

Производством катетеров, которые ставили обоим новорожденным занимается компания «Митрикс». Росздавнадзор по Свердловской области проверил образцы этих катетеров. В заключении было сказано: «Медицинское изделие является недоброкачественным, безопасность не подтверждена, угроза жизни отсутствует, угроза жизни имеется».

Экспертиза показала, что оба катетера были недоброкачественными. Фото: Анастасия Зырянова

ПОСТРАДАВШИХ ВСЕ БОЛЬШЕ

Супруги Зыряновы вместе с юристом Юлией Липинской составили обращение к Главе СК РФ Александру Бастрыкину.

- В медицинских центрах в Екатеринбурге утверждают, что операцию можно делать только на открытом сердце, хотя по примеру другой семьи мы уже поняли, что это неправда. Сейчас мы обратились к московским специалистам и делаем все возможное, чтобы Дашу прооперировали, - рассказывает Юлия Липинская. - Сегодня ко мне обратились еще двое пострадавших по этому делу. Мы подозреваем, что и это не все случаи. По каждому из них мы будем писать заявление в следственный комитет.

Анастасия не может спать по ночам, боясь, что ее дочка начнет задыхаться. Фото: Анастасия Зырянова

Напомним, 23 января супруги из Верхней Пышмы Елена и Глеб Ивановы вместе с Юлией Липинской написали обращение на имя главы СК РФ. На следующий день Александр Бастрыкин взял дело на контроль. А 26 января Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. - Прим. ред.).

Редакция «КП-Екатеринбург» написала запрос с просьбой прокомментировать ситуацию в НИИ ОММ и ОДКБ. На момент публикации ответ получить не удалось.

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