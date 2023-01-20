«Погубили моего ребенка»: мать умершего из-за ошибки стоматологов шестилетнего мальчика обратилась к Бастрыкину

Феди Святова не стало 15 декабря 2022 года. Фото: Ирина Святова

За жизнь двухлетнего Феди Святова несколько лет упорно боролись его родители, врачи и реаниматологи. Из-за неправильного наркоза в стоматологической клинике Подмосковья мальчик на 3,5 года впал в кому. Спасти ребенка так и не удалось – Феди не стало 15 декабря 2022 года.

За день до этого специалистам клиники был вынесен приговор, но родители мальчика Ирина и Иван Святовы с решением суда оказались не согласны. Однако после вмешательства юриста из Екатеринбурга Юлии Липинской дело на контроль взял Глава СК РФ Александр Бастрыкин.

ЗНАЛИ, ЧТО УМИРАЕТ И МОЛЧАЛИ

В феврале 2019 года Ирина и Иван Святовы привели своего младшего сына (у супругов еще четверо детей, - Прим. Ред.) в стоматологическую клинику «НИКОР-мед» в Солнечногорском районе Подмосковья. Феде тогда было всего 2,5 года.

Родители Феди обратились в стоматологическую клинику в феврале 2019 года. Фото: Ирина Святова

- Нам сказали, что у сына много пульпитов (воспаление внутренних тканей зуба, - Прим. Ред.) и настаивали на лечении под наркозом. Процедуру назначили на 6 марта 2019 года. Мы согласились, подписав договор о том, что Феде сделают анестезию при помощи ларингеальной маски и капнографа (прибор, который используется в анестезиологии и реаниматологии), который будет отслеживать состояние сына, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Ирина Святова.

Однако когда Федю забрали на процедуру, вышедший из кабинета анестезиолог сообщил, что наркоз мальчику сделали при помощи инкубационной трубки (в отличие от ларингеальной маски, она проводит газ через гортань пациента, - Прим. Ред.)

- После интубации может быть повреждение гортани и другие осложнения, поэтому мы изначально были против, но так как нас просто поставили перед фактом, делать уже было нечего – сын был под наркозом. Процедура началась в 9:30, а в 10:10 я услышала, как медсестра сказала, что у одного из пациентов поднялось давление. Нас с мужем несколько раз уверяли, что с Федей все хорошо и процедура проходит успешно, - продолжает Ирина.

Ирина и Иван Святовы (на фото в центре) воспитывали пятерых детей. Федя (на фото на руках у Ирины) был самым младшим. Фото: Ирина Святова

Но в 10:55 дверь кабинета, в котором лежал Федя, приоткрылась, и его родители увидели страшную картину.

- К тому моменту Федя лежал уже весь черный. Его сердце останавливалось, а анестезиолог двумя пальчиками нажимал ему на грудную клетку, но это помощь для шестимесячных младенцев. Мы с мужем медики: я – врач скорой помощи, он – фельдшер, поэтому сами все знаем. Ваня влетел в кабинет, потребовал дефибриллятор и через 20 минут смог запустить сердце сына, - прокручивает в голове страшные кадры мама мальчика.

Федю на скорой отвезли в реанимацию в Морозовскую больницу. На протяжении шести месяцев за его жизнь боролись местные врачи. Но в итоге медики были вынуждены сообщить родителям, что их сын все равно не выживет.

- У сына был сильнейший отек головного мозга, как следствие остановки сердца и отравления газом. Феде делали анестезию при помощи наркозного газа – сервана, который должен использоваться строго со своим испарителем. Но моему сыну его делали при помощи совершенного нового, непроверенного оборудования, на которое у клиники даже не было документов. Получается, на нем просто ставили опыты! - негодует женщина.

Родители Феди Святова боролись за его жизнь до последней минуты. Фото: Ирина Святова

БОРОЛИСЬ ДО КОНЦА

- Врачи Морозовской больницы отдавали нам сына просто умирать, но мы поддерживали ему жизнь еще 3,5 года. Сын был в коме, всегда на аппарате ИВЛ. Мы верили до конца, что чудо произойдет и выписанные ему лекарства и процедуры помогут, потому что за все это время не один раз были моменты, когда Федя приходил в себя и даже открывал глаза, дергал ножкой, когда я называла его по имени, - взволнованно рассказывает мама мальчика.

Иван и Ирина неоднократно обращались в генеральную прокуратуру, но не получали никого ответа. Уголовное дело по статье 238 УК РФ (Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее за собой тяжкий вред здоровью или смерть) было возбуждено Следственным комитетом Московской области 13 августа 2022, а 14 декабря специалистам клиники вынесли приговор.

Анестезиологу стоматологической клиники Николаю Коробейникову было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, без штрафа, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а заведующему клиникой Ивану Голоусикову было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, условно.

Ирина Святова считает, что виновные должны понести максимальное наказание за то, что отняли жизнь ее ребенка. Фото: Ирина Святова

Пока шли суды, Иван и Ирина ни на минуту не прекращали бороться за жизнь и здоровье сына, но спасти Федю так и не удалось. Мальчика не стало 15 декабря 2022 года.

- Последний год он болел тяжелой герпесной инфекцией. Она поразила его печень. С этим организм сына бороться не смог, - говорит мама мальчика. - Я считаю крайне несправедливым наказание, которое вынесли врачам клиники, а также то, что его избежала директор клиники Надежда Коробкова. Они хладнокровно погубили моего сына. Они знали, что у него останавливается сердце и ничего нам не говорили. Анестезиолог выйдет по УДО через два года и продолжит калечить людей?! Я требую, чтобы они все отсидели максимальный срок – 8 лет, - заявила мама ребенка.

Ирина Святова вместе с юристом из Екатеринбурга Юлией Липинской составили обращение от 15 января 2023 года на имя Александра Бастрыкин а (документ есть в распоряжении редакции - Прим. Ред.). Уже на следующий день Глава СК РФ взял дело о смерти Феди Святова на контроль.

Юрист Юлия Липинская помогла Ирине составить обращение к Главе СК РФ Александру Бастрыкину. Фото: документ предоставила Юлия Липинская

- Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области В.В. Чванову доложить о результатах расследования уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности ребенка, при выполнении стоматологических процедур в Солнечногорском районе, - сообщили в пресс-службе СК России.

20 января Ивана и Ирину Святовых вместе с юристом Юлией Липинской пригласили к исполняющему обязанности начальника Следственного отдела по городу Солнечногорск главного следственного управления СК РФ по Московской области.

- Едем, чтобы решить вопрос о возбуждении дела в отношении руководителя стоматологической клиники, врачи которой сейчас осуждены. Ранее она была исключена из дела по неизвестным нам причинам, - рассказала «КП-Екатеринбург» Юлия Липинская.

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