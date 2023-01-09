На Урале возбудили уголовное дело после смерти матери двоих детей в больнице

По словам мужа Светлыны Бурухиной Андрея, женщина жаловалась на сильные боли, но врачи не делали ей никаких операций. Фото: предоставил Андрей Бурухин

На Урале возбудили уголовное дело после смерти матери двоих детей Светланы Бурухиной. Женщина скончалась 21 декабря после операции.

Муж Светланы Андрей Бурухин винит в смерти жены врачей Демидовской больницы. 15 декабря женщина начала жаловаться на сильные боли после обострения гастрита. По словам Андрея, врачи уверяли женщину, что медицинское вмешательство ей не требуется, но 17 декабря Светлане стало хуже, и женщину, наконец, перевезли в Областную клиническую больницу № 1 в Екатеринбурге. 18 декабря Светлане сделали операцию, но спустя три дня Андрею сообщили о том, что женщина умерла.

По факту смерти Светланы Бурухиной в Следственном комитете по Ленинскому району города Нижний Тагил возбудили уголовное дело. Соответствующие документы «КП-Екатеринбург» предоставила юрист Юлия Лапина.

Уголовное дело возбудили в Следственном комитете по Ленинскому району города Нижний Тагил Фото: документр предоставила юрист Юлия Лапина

- Изложенные обстоятельства свидетельствуют о том, что принятые сотрудниками ГАУЗ СО «Демидовская городская больница» меры в период обращения Бурухиной С. А. в указанное медицинское учреждение, вследствие ненадлежащего исполнения ими своих профессиональных обязанностей, не предотвратили развитие опасного для жизни Бурухиной С. А. состояния и были безрезультатны. При таких обстоятельствах в действиях неустановленных медицинских работников, в том числе, в том числе ГАУЗ СО «Демидовская городская больница», усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности, - Прим. Ред.), - говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела.

Ранее дело о смерти тагильчанки Светланы Бурухиной взял на контроль Глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Напомним, глава семьи является инвалидом III группы из-за бронхиальной астмы и официально не работает. На его попечении остался двухлетний малыш и 16-летний сын Светланы от первого брака.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Рыдала от боли»: в Екатеринбурге 35-летняя женщина скончалась после операции. Житель Нижнего Тагила обвинил врачей в смерти молодой жены (подробнее)

Муж умершей после операции молодой матери обратился к главе СК РФ Бастрыкину. Житель Нижнего Тагила требует возбудить уголовное дело (подробнее)