Муж умершей после операции молодой матери обратился к главе СК РФ Бастрыкину

Муж Светланы Бурухиной обвиняет в ее смерти врачей. Фото: предоставлено Андреем Бурухиным

Муж умершей после операции молодой матери обратился к Председателю следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Житель Нижнего Тагила Андрей Бурухин обвиняет врачей Демидовской больницы в смерти супруги.

По его словам, у 35-летней Светланы Бурухиной начались сильные боли в животе после обострения гастрита, о которых она сообщила 15 декабря, но врачи долгое время не назначали никаких операций. 17 декабря женщине стало хуже.

- Соседи по палате говорят, что она рыдала от боли. Но состояние продолжало ухудшаться. Поздним вечером 17 числа ее на автомобиле Медицины катастроф доставили в ОКБ. Тогда в последний раз я увидел ее. Света была в тяжелом состоянии, вся в трубках, - рассказал «КП-Екатеринбург» Андрей Бурухин.

В заключении о смерти говорится, что женщина умерла от «кровотечения как осложнения, связанного с хирургическим вмешательством. Фото: предоставлено Андреем Бурухиным

Спустя два дня мужчине сообщили о смерти жены. Андрей Бурухин уверен, что женщина умерла из-за халатности врачей. Юрист Юлия Липинская считает, что в случившемся усматриваются признаки преступления по 109 УК «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Совместно с Юлией Липинской Андрей Бурухин составил обращение обращение на имя Председателю следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, а также на имя Генерального прокурора РФ Игоря Краснова (оба документа есть в распоряжении редакции, - Прим. Ред.).

составил обращение обращение на имя Председателю следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.Фото: материалы предоставлены Юлией Лапиной

- Александр Иванович, я прошу Вас возбудить уголовное дело по факту причинения смерти моей жене Бурухиной Светлане Анатольевне, 16.06.1987 г.р., по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения врачами своих профессиональных обязанностей. Поскольку оперативное вмешательство проводилось и в ГБУЗ СО «Демидовская городская больница» и в ГАУЗ СО «СОКБ № 1», я прошу разобраться, кто из них виноват и по чьей вине, мои дети остались без мамы, а я без своей жены, - говорится в тексте обращения.

Ранее самостоятельно направил обращение в прокуратуру Ленинского района Нижнего Тагила, но не получил ответ. А на запрос от 19 декабря о состоянии и диагнозе жены в Демидовской больнице ему прислали отписку. Главный врач Сергей Овсянников отказался что-либо сообщать Андрею, сославшись на врачебную тайну.

Глава семьи является инвалидом III группы из-за бронхиальной астмы и официально не работает. На его попечении остался двухлетний малыш и 16-летний сын Светланы от первого брака.

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