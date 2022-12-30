В Нижнем Тагиле родители обвинили врачей в смерти пятимесячного малыша

Малыш родился летом этого года и весил всего 870 грамм. Фото: Анна Томилова

В многодетной семье Томиловых из Нижнего Тагила произошло несчастье. Их пятимесячный сын скончался от долевой пневмонии. Ребенок находился под постоянным наблюдением специалистов в последние недели жизни.

Родители мальчика уверены, что трагедии можно было избежать, если бы врачи прислушались к их жалобам на самочувствие крохи. «КП-Екатеринбург» поговорили с мамой погибшего малыша о том, почему они считают, что врачи проявили халатное отношение к ребенку.

Ребенок был под наблюдением врачей с первых дней жизни. Фото: Анна Томилова

«АНАЛИЗЫ ХОРОШИЕ»

Анна вместе с мужем воспитывает троих несовершеннолетних мальчишек. Их четвертый сын появился на свет недоношенным, его вес был всего 870 грамм. Врачи буквально вырвали его из лап смерти и смогли выходить крошку. Тогда, 8 декабря, Анна Томилова вместе с сыном уехала в Екатеринбург для профилактического обследования в областной детской больнице.

- Меня уговорили оставить ребенка в клинике, чтобы его обследовали неонатологи, пульмонологи и другие врачи. Я хотела лечь с ним. Мне позволили только приехать к сыну 12 декабря. Я лежала с того времени с ним, - отметила Анна Томилова.

Родители следили за здоровьем малыша и регулярно ездили на осмотры в Екатеринбург. Фото: Анна Томилова

К моменту выписки мама заметила, что у ребенка появился кашель. Он был несильным, но Анна уведомила об этом врачей.

- Мне сказали, что анализы в норме, и нас стали готовить к выписке 19 декабря. От кашля выписали ингаляции два раза в неделю. На выписку сами не просились, но 20 декабря уже вернулись в Нижний Тагил. Кашель был несильный, но меня это беспокоило, - продолжает многодетная мама.

Уже на следующий день, 21 декабря, домой к ним пришла детский педиатр участковый фельдшер. Малышу предстояла очередная инъекция препаратом «Синагис».

- С такими детьми она даже не работала. Участковый фельдшер осмотрела сына, он кашлял. Я указала на это. Она сказала, что старый анализ крови от 19 декабря подойдет, мочу взять не получилось и меня уверяли, что пересдавать ее перед инъекцией не нужно. В общем, повторно брать не стали. Фельдшер дала справку эпидемиологического благополучия, что ребенок здоров, - рассказала Анна.

НЕ УСПЕЛА ПОЦЕЛОВАТЬ

На этом больничные осмотры не закончились. 23 декабря семья повезла крошку на обследование глаз в Екатеринбург. В тот же день они вернулись в Тагил, чтобы поставить инъекцию «Синагиса». Анна вместе с малышом приехали в детский стационар на Карла Либкнехта, 35.

- Во время осмотра сын плакал, у него была температура 37. Медсестра сказала, что одышка может быть у ребенка из-за того, что он наревелся. Ребенка осмотрел врач. Она увидела старые анализы, созвонилась с заведующей отделения на Балакинской. Ей сказали, что ставить укол можно. С одобрения заведующей нам поставили инъекцию, - вспоминает многодетная мама.

Родители радовались, когда их младший сын набирал вес. Фото: Анна Томилова

Уже дома около 13:00 мама стала замечать, что с сыном что-то неладное. Ребенок тяжело дышал, а из его носа выливалось молоко, которым его покормили ранее. Ребенка увезли в отделение на Карла Либкнехта.

- Я обратилась к врачу, которая ведет моих троих детей. Мы были у нее в кабинете уже вечером около 18:00. Она увидела сына, заругалась, что мы не в больнице. Сказала, что дыхание очень тяжелое и времени мало. Врачи из реанимации тут же забрали сына, меня отправили домой… Я его даже поцеловать не успела, - едва сдерживая слезы говорит Анна.

Утром 24 декабря родителям сообщили страшное: ребенок умер в 04:30 утра. Причиной смерти стала недостаточность дыхания и долевая пневмония. А место смерти в справке было указано как Кузнецкого, 10. При этом мама оставляла ребенка врачам совершенно по другому адресу. С малышом семья простилась 28 декабря.

- Я позвонила в больницу на Кузнецкого,10. Мне сказали, что такой ребенок к ним, в том числе и в отделение реанимации, вообще не поступал. Я не знаю куда бежать. До патологоанатомов не удается дозвониться. Мы хотим, чтобы специалисты из другой области провели независимую судмедэкспертизу. Хочется, чтобы провели проверку и фельдшера отстранили от работы, хотя бы на время экспертизы. Страшно, что другие родители могут столкнуться с такой же бедой. Врачи спасли нашего ребенка от недоношенности, но не уберегли от простуды, - подчеркивает Анна Томилова.

У малыша начались сильные проблемы с дыханием. Фото: Анна Томилова

«КП-Екатеринбург» запросили комментарий по гибели ребенка в областной пресс-службе Минздрава. На момент публикации ответ на него не поступил.

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