Минздрав проверит роддом, в котором умер младенец уральской блогерши

11 Март 2020 2020-03-11T12:55:50+03:00

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Свердловский Минздрав намерен проверить медицинское учреждение, где умер младенец уральской блогерши. Марина Голомаздина совладелица сети магазинов одежды имеет больше 180 тысяч подписчиков в Instagram. 6 марта свердловчанка родила мальчика. Ребенок появился на свет с помощь кесарево, беременность протекала хорошо и не вызывала опасений врачей. Однако, через 16 часов младенец скончался.

- По данному факту мы проводим проверку. Минздрав всегда разбирается в случаях, где умирают младенцы. Независимо где это случилось: в муниципальной больнице или частной клинике, - подтвердил Константин Шестаков, пресс-секретарь Минздрава по Свердловской области.

Бизневумен Марина Голамаздина делилась фотографиями во время беременности в Instagram, но на днях блогерша написала пост, где призналась в смерти ребенка. По ее словам, сейчас выясняются причины смерти, недавно была экспертиза. Только ее результаты будут известны через три месяца. Также женщина попросила не обвинять в случившемся врачей.

- Также прошу не трогать и не обвинять врачей и акушерок. Сыночка скандалами нам уже не вернуть, - написала она.

ИСТОЧНИК KP.RU