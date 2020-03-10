2020-03-10T19:30:03+03:00
Общество

«Сыночек был с нами 16 часов»: известная уральская блоггерша Марина Голомаздина потеряла ребенка и рассказала об этом в соцсетях

Причины смерти установят в течение месяца
Алиса ЩЕДРИНА
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Марина поделилась с подписчиками радостной новостью только 4 месяца назад. Фото: InstagramМарина поделилась с подписчиками радостной новостью только 4 месяца назад. Фото: Instagram
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У известной уральской блогерши, а по совместительству и совладелицы сети магазинов одежды Марины Голомаздиной более 180 тысяч подписчиков в соцсетях. В Instagram она делится своими фотографиями с сестрой-близняшкой, мужем, постит фотографии из отпуска и, конечно же, продвигает свой бренд одежды.

А четыре месяца назад 37-летняя Марина порадовала подписчиков фотографией с округлившимся животиком.

- Делюсь с вами самым сокровенным… - подписала снимок Марина

Подписчики засыпали блоггершу поздравлениями. Но, как оказалось рано. Сегодня дизайнер разбавила серию красивых снимков мрачным черным квадратом. И поделилась своим горем:

mgolomazdinamgolomazdina
Будьте счастливы каждый день
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- 6 марта в 23:30 мы с Робертом стали папой и мамой замечательного малыша Арона, - написала Марина. - Моя беременность проходила без каких-либо патологий или отклонений. Роды проходили хорошо, врачи хотели, чтобы я рожала сама, на 11 часу процесса, что-то пошло не так и мне сделали кесарево сечение. Наш сыночек был с нами всего 16 часов, его сердце остановилось. Мы не знаем причин смерти, вскрытие было сегодня, но результаты будут в течение месяца.

По словам Марины, написать пост ее вынудили вопросы, которые сыплются ей с разных сторон.

- Прошу не трогать и не обвинять врачей и акушерок. Сыночка скандалами нам уже не вернуть, - подытожила девушка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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