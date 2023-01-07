Операция по расширению желчного протока обернулась трагедией. Фото: предоставлено Андреем Бурухиным

Жительница Нижнего Тагила Светлана Бурухина скончалась в Областной клинической больнице № 1 в Екатеринбурге. Муж женщины уверен, что ответственность за смерть жены лежит на врачах Демидовской больницы, куда 35-летняя Светлана обратилась после очередного обострения гастрита. По словам Андрея Бурухина, супруга каждую зиму жаловалась на боли в животе. Но ранее врачи не назначали каких-либо операций.

12 декабря мать двоих сыновей пришла в медицинское учреждение для проведения гастроскопической процедуры по расширению желчного протока. Сама операция проходила 15 числа, а сразу после нее Светлана стала жаловаться на невыносимую боль. Тагильчанка сообщала мужу по переписке, что медсестры не откликались на просьбы о помощи.

- Свету повезли на лапаротомию (открытое хирургическое вмешательство – прим.ред) лишь после утреннего обхода 16 декабря. Соседи по палате говорят, что она рыдала от боли. Но состояние продолжало ухудшаться. Поздним вечером 17 числа ее на автомобиле Медицины катастроф доставили в ОКБ. Тогда в последний раз я увидел ее. Света была в тяжелом состоянии, вся в трубках, - рассказал «КП-Екатеринбург» Андрей Бурухин.

До декрета Светлана работала горничной в гостинице при Урагвагонзаводе. Фото: предоставлено Андреем Бурухиным

18 декабря врачи Областной больницы сообщили о том, что Светлане, повторно сделали лапаротомию и установили дренажи. При этом пояснив, что новых операций не потребуется. 20 декабря у женщины остановилось сердце, но усилиями врачей его удалось «запустить». На следующий день Андрею сообщили о смерти жены. Через сутки вдовец написал заявление в следственный отдел СК по Верх-Исетскому району Екатеринбурга. Муж Светланы утверждает, что там очень неохотно приняли его обращение

- Сам хирург Демидовской больницы, который проводил операцию, в устной беседе пояснил мне, что в Нижнем Тагиле нет квалифицированных специалистов по установке стента. И они делали какое-то рассечение. Но тогда возникает вопрос. Почему они сразу не направили Свету в Екатеринбург? В заключении о смерти говорится, что она умерла от «кровотечения как осложнения, связанного с хирургическим вмешательством (документ есть в распоряжении «КП» - прим.ред), - добавил Андрей Бурухин.

Мужчина также направил обращение в прокуратуру Ленинского района Нижнего Тагила. А на запрос от 19 декабря о состоянии и диагнозе жены в Демидовской больнице ему прислали отписку. Главный врач Сергей Овсянников отказался что-либо сообщать Андрею, сославшись на врачебную тайну (документ есть в распоряжении «КП» - прим.ред). Глава семьи является инвалидом III группы из-за бронхиальной астмы и официально не работает. На его попечении остался двухлетний малыш и 16-летний сын Светланы от первого брака. После смерти матери подросток принял решение остаться жить с Андреем.

Юрист Юлия Липинская считает, что в случившемся усматриваются признаки преступления по 109 УК «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Тагильчанка скончалась от кровопотери. Фото: предоставлено Андреем Бурухиным

- В данном случае вопросы также возникают и к сотрудникам районной прокуратуры, которые до сегодняшнего дня так и не дали ответ главе семьи. Думаю, что в данном случае, нами будет подано обращение на имя Генерального прокурора РФ Игоря Краснова, с целью того, что Андрей обратился еще тогда, когда был шанс помочь его жене, но почему то ответа он так и не дождался, как и помощи в сложившейся ситуации. Думаю, что Генеральная прокуратура разберется в данном вопросе и вынесет законное и обоснованное решение, - пояснила Юлия Липинская. На момент публикации получить комментарий в СУ СКР по Свердловской области не удалось.

Ранее многодетная семья из Нижнего Тагила обвинила врачей в смерти 5-месячного малыша.