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Общество8 января 2023 14:28

Глава СК РФ Бастрыкин взял на контроль дело о смерти матери двоих детей после операции

Муж умершей жительницы Нижнего Тагила требовал возбудить уголовное дело
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
По словам мужа, женщина жаловалась на сильные боли, но врачи не делали ей никаких операций . Фото: предоставил Андрей Бурухин

По словам мужа, женщина жаловалась на сильные боли, но врачи не делали ей никаких операций . Фото: предоставил Андрей Бурухин

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело о смерти 35-летней тагильчанки Светланы Бурухиной, скончавшейся 21 декабря после операции. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

- Женщина обратилась в лечебное учреждение для проведения плановой операции, однако после хирургического вмешательства ее состояние ухудшилось, а через пять дней она скончалась. По мнению ее супруга, это случилось в результате оказания ей неквалифицированной медицинской помощи. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Михаилу Вячеславовичу Богинскому представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах, - говорится в сообщении ведомства.

Обращение к Председателю Следственного комитета Росси подал муж Светланы Андрей Бурухин. По его словам, 35-летняя мать двоих детей еще 15 декабря начала жаловаться на сильные боли в животе, но врачи Демидовской больницы, в которой находилась женщина, убеждали ее, что медицинское вмешательство не требуется. Однако 17 декабря ее состояние ухудшилось, и женщину, наконец, перевезли в Областную клиническую больницу № 1 в Екатеринбурге. 18 декабря Светлане сделали операцию, но спустя три дня Андрею сообщили о том, что женщина умерла.

Глава семьи является инвалидом III группы из-за бронхиальной астмы и официально не работает. На его попечении остался двухлетний малыш и 16-летний сын Светланы от первого брака.

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