Глава СК РФ Бастрыкин взял на контроль дело о смерти матери двоих детей после операции

По словам мужа, женщина жаловалась на сильные боли, но врачи не делали ей никаких операций . Фото: предоставил Андрей Бурухин

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело о смерти 35-летней тагильчанки Светланы Бурухиной, скончавшейся 21 декабря после операции. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

- Женщина обратилась в лечебное учреждение для проведения плановой операции, однако после хирургического вмешательства ее состояние ухудшилось, а через пять дней она скончалась. По мнению ее супруга, это случилось в результате оказания ей неквалифицированной медицинской помощи. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Михаилу Вячеславовичу Богинскому представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах, - говорится в сообщении ведомства.

Обращение к Председателю Следственного комитета Росси подал муж Светланы Андрей Бурухин. По его словам, 35-летняя мать двоих детей еще 15 декабря начала жаловаться на сильные боли в животе, но врачи Демидовской больницы, в которой находилась женщина, убеждали ее, что медицинское вмешательство не требуется. Однако 17 декабря ее состояние ухудшилось, и женщину, наконец, перевезли в Областную клиническую больницу № 1 в Екатеринбурге. 18 декабря Светлане сделали операцию, но спустя три дня Андрею сообщили о том, что женщина умерла.

Глава семьи является инвалидом III группы из-за бронхиальной астмы и официально не работает. На его попечении остался двухлетний малыш и 16-летний сын Светланы от первого брака.

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