СК возбудил дело из-за оставленного в сердце грудничка катетера

Бастрыкин взял на контроль дело шестимесячного Димы Иванова. Фото: Глеб Иванов

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за оставленного в сердце грудничка катетера. Дима Иванов родился недоношенным 28 июня 2022 года в Областной детской клинической больнице в Екатеринбурге. Ему установили катетер, но его часть оборвалась и через вену попала в сердце. Сотрудники ОДКБ заключили, что здоровью ребенка ничего не угрожает, и предложили оставить все как есть.

После обращения родителей к главе СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить сотрудников Областной детской клинической больницы.

ПРОЖИЛ С КАТЕТЕРОМ ДВА МЕСЯЦА

После двух неудачных попыток достать катетер врачи ОДКБ после нескольких консилиумов написали в заключении: «Оперативное лечение по удалению фрагмента сосудистого катетера не показано, риск осложнений нахождения фрагмента в правых камерах сердца минимальный».

Дима Иванов прожил с катетером в сердце два месяца. Фото: Глеб Иванов

Родители Димы Глеб и Елена Ивановы с этим решением оказались не согласны и добились того, чтобы их прооперировали в Морозовской больнице в Москве.

- По заключению московских врачей (имеется в распоряжении редакции. - Прим. ред.) сына срочно нужно вести на операцию. Они объяснили это тем, что катетер из сердца может попасть в легочные артерии и перекрыть доступ крови к легким, а это может привести к летальному исходу, - рассказывает отец мальчика Глеб Иванов.

С катетером Дима прожил почти два месяца. 22 августа ребенку успешно извлекли фрагмент из камер сердца. Пока шестимесячный мальчуган проходит реабилитацию и крепнет, родители Димы пытаются восстановить справедливость.

- В октябре 2022 года мы подали иск в суд. 16 января было первое заседание, На нем начальник юридического отдела ОДКБ призналась, что кроме нашего было еще два случая обрыва катетера. Мы с женой хотим, чтобы это прекратилось, а виновные были наказаны, - рассказывает Глеб Иванов.

Елена и Глеб Ивановы считают, что сотрудники ОДКБ подвергли опасности жизнь и здоровье их ребенка. Фото: Глеб Иванов

НАШЕЛСЯ ЕЩЕ ОДИН ПОСТРАДАВШИЙ

- После того, как о нашей истории рассказали в СМИ, с нами связалась пара, у которой в апреле 2022 года родилась дочь в ОММ в Екатеринбурге, но катетер точно так же попал ей в сердце. Анастасия и Вадим Зыряновы рассказали нам нашу же историю, только у них все оказалось еще печальнее. В течение двух месяцев катетер перешел из камер сердца в легкие, - рассказывает Глеб.

Родители Даши пока так и не смогли добиться операции, поэтому их дочка все еще вынуждена жить с катетером в легких. По их требованию Росздавнадзор по Свердловской области проверил образцы катетеров производства ООО «Митрикс» из той же партии, из которой его ставили Даше Зыряновой. Проверка была проведена в период с 31 октября по 23 декабря.

Заключение экспертизы Росздавнадзова. Фото: документ предоставила Юлия Липинская

Из заключения следовало: «Медицинское изделие является недоброкачественным, безопасность не подтверждена, угроза жизни отсутствует, угроза жизни имеется».

23 января супруги из Верхней Пышмы Елена и Глеб Ивановы вместе с юристом Юлией Липинской написали обращение на имя главы СК РФ. На следующий день Александр Бастрыкин взял дело на контроль. А 26 января Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. - Прим. ред.).

- Следователем СКР истребована и анализируется медицинская документация, допрашиваются родственники ребенка, медработники и иные лица. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью малолетнего, назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

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