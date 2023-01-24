«Катетер застрял в сердце»: супруги обвинили врачей в халатности к новорожденному сыну

Елена и Глеб Ивановы считают, что врачи подвергли опасности жизнь их ребенка. Фото: Глеб Иванов

Супруги из Верхней Пышмы обвинили врачей в халатности по отношению к их новорожденному сыну. После рождения Диме Иванову установили катетер, но он оборвался, а его часть через вену попала в сердце малыша.

По словам Глеба и Елены Ивановых, сотрудники Областной детской клинической больницы (ОДКБ) в Екатеринбурге после двух неудачных попыток прооперировать мальчика и достать инородное тело предложили им оставить все как есть, написав в заключении, что никакой угрозы для жизни Димы нет. Но родители с таким решением не согласились. Они добились того, чтобы их ребенка прооперировали в Москве, а в отношении врачей ОДКБ требуют возбудить уголовное дело.

Фрагмент катетера через вену попал Диме в сердце. Фото: Глеб Иванов

ПРЕДЛОЖИЛИ ОСТАВИТЬ КАТЕТЕР В СЕРДЦЕ

Дима родился недоношенным на 32-й неделе 28 июня 2022 года. Мальчика перевели в реанимацию и установили ему катетер (полая трубка, через которую в вену ребенка должны были поступать лекарства, витамины и питательные вещества, - Прим. Ред.).

- Моей жене делали кесарево. Из-за того, что была пандемия, меня в больницу не пускали, поэтому я ждал вестей дома. 29 июня Лена отошла от наркоза, и ей сообщили, что пятисантиметровая часть тонкой силиконовой трубки катетера, который ставили сыну, оборвалась, закрутилась в спираль и через вену попала ему в сердце, - рассказывает отец мальчика Глеб Иванов.

По словам родителей Димы, пока Елена лежала в реанимации, мальчика прооперировали без спроса, пытаясь достать катетер. Фото: Глеб Иванов

Елена Иванова сразу же подписала разрешение на операцию. Врачи Областной детской клинической больницы попытались достать инородное тело, но так и не смогли. 30 июня после проведения врачебного консилиума родителям мальчика было выдано заключение (имеется в распоряжении редакции, - прим. Ред.), в котором говорится: «Оперативное лечение по удалению фрагмента сосудистого катетера не показано, риск осложнений нахождения фрагмента в правых камерах сердца минимальный».

- Мы с этим решением были не согласны, хотели обращаться к московским специалистам. 7 июля мы запросили медицинскую карту сына и из нее узнали, что Диме до нашего согласия уже проводили одну операцию, чтобы достать катетер. Из записей (имеются в распоряжении редакции, - Прим. Ред.) следовало, что 28 июня, в день рождения сына, дежурный хирург принял решение извлечь трубку катетера под местной анестезией, вколов сыну новокаин без консультации анестезиолога. При этом никто даже не попытался сообщить мне и спросить разрешения. Жена лежала в реанимации, но мой телефон был указан с просьбой сразу же сообщить в случае непредвиденных ситуаций, - негодует отец ребенка.

Заключение консилиума от 30 июня 2022 года. Фото: предоставил Глеб Иванов

По заключению московских врачей, Диму необходимо было срочно перегоспитализировать и прооперировать. Фото: Глеб Иванов

БЫЛА УГРОЗА ДЛЯ ЖИЗНИ

- Когда мы с женой запросили копии медицинских документов, врачи ОДКБ сказали, что сами проведут телемедицинскую консультацию с московскими специалистами. Два консилиума были проведены 13 и 22 июля. По заключению московских врачей (также имеется в распоряжении редакции, - Прим. Ред.) сына срочно нужно вести на операцию. Они объяснили это тем, что катетер из сердца может попасть в легочные артерии и перекрыть доступ крови к легким, а это может привести к летальному исходу, - поясняет Глеб.

15 августа Елена вместе с Димой в сопровождении врачей центра медицины катастроф на самолете прилетела в Москву для госпитализации в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу. До этого Елена вместе с Димой все время находились в ОДКБ. 22 августа ребенку сделали операцию и успешно извлекли фрагмент катетера из камер сердца.

Диму прооперировали почти через два месяца после того, как катетер попал ему в сердце. Фото: Глеб Иванов

- В ОДКБ нам говорили, что операция возможна только на открытом сердце, иначе ребенок ее просто не перенесет и умрет. А эндоваскулярная операция (хирургические вмешательства, проводимые на кровеносных сосудах чрескожным доступом, - Прим Ред.), со слов врачей ОДКБ, была невозможна, потому что датчиков и ловушек для таких маленьких сосудов не существует. Это оказалось неправдой: в Морозовской больнице врач сказала, что у них есть опыт проведения эндоваскулярных операций детям с весом от 800 граммов, - рассказала мама мальчика Елена Иванова.

- По договоренности ОДКБ должна была компенсировать нам стоимость перелета. Она составила 33 370 рублей, - добавляет Глеб Иванов. - 8 августа мы разговаривали на эту тему с главврачом, но соглашение о компенсации получили на почту только через месяц. Но никакой юридической силы оно, как оказалось, не имеет. Мне это подтвердили сразу несколько юристов.

Глеб Иванов написал обращение к Главе СК России. Фото: Юлия Липинская

Операция по удалению катетера прошла без осложнений. Сейчас Диме уже шесть месяцев. Несмотря на то, что мальчик родился недоношенным, он растет и крепнет. Но родители уверены, что врачи ОДКБ халатно отнеслись к здоровью их сына и теперь хотят восстановить справедливость.

- В октябре 2022 года мы подали иск в суд. 16 января было первое заседание, на котором стороны озвучили свои позиции. Второе заседание назначили на 1 февраля, - сообщает Глеб Иванов. - На первом заседании начальник юридического отдела ОДКБ призналась, что кроме нашего было еще два таких случая обрыва катетера. Хотя когда мя жена лежала в больнице, ей врачи говорили, что такая ситуация у них происходит впервые, поэтому опыта в решении таких проблем нет. Но мы с Леной предполагаем, что таких ситуаций могло быть в разы больше. Поэтому я требую, чтобы следователи разобрались во всем и выяснили правду, а виновные были наказаны.

Глеб уверен, что его семья не единственная, кто могла столкнуться с такой ситуацией. Фото: Глеб Иванов

23 января Глеб Иванов совместно с юристом Юлией Липинской подал обращение на имя председателя СК России.

- Мы будем настаивать на возбуждении уголовного дела по факту халатности врачей и оставления ребенка в опасности, - поясняет Юлия Липинская.

«КП-Екатеринбург» отправила запрос на получения комментария по теме на имя главврача Областной детской клинической больницы. На момент публикации материала получить ответ не удалось.

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