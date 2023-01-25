Бастрыкин заинтересовался врачами, оставившими катетер в сердце малыша

С застрявшим в сердце катетером Дима Иванов прожил почти два месяца. Фото: Елена Иванова

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о причинении вреда здоровью новорожденному с застрявшим в сердце катетером.

23 января супруги из Верхней Пышмы Елена и Глеб Ивановы написали обращение на имя Главы СК РФ. Они обвиняют врачей Областной детской клинической больнице (ОДКБ) в Екатеринбурге в халатном отношении к их сыну.

Елена и Глеб Ивановы считают, что врачи подвергли опасности жизнь их ребенка. Фото: Глеб Иванов

Дима Иванов родился недоношенным на 32-й неделе 28 июня 2022 года. После рождения ему установили катетер, но он оборвался, а его часть через вену попала в сердце малыша. По словам Глеба и Елены Ивановых, сотрудники ОДКБ в тот же день попытались достать катетер, но провели операцию без спроса.

- Об этом мы узнали лишь из записей в медицинской карте сына. Жена лежала в реанимации после кесарево. Из-за пандемии меня в больницу не пускал, но мой телефон был указан с просьбой сразу же сообщить в случае непредвиденных ситуаций. Никто даже не попытался позвонить и спросить разрешения, - негодует отец ребенка. - 29 июня Лена отошла от наркоза и ей сообщили о том, что пятисантиметровая часть тонкой силиконовой трубки катетера закрутилась в спираль и через вену попала сыну в сердце.

Заключение консилиума от 30 июня 2022 года. Фото: предоставил Глеб Иванов. Фото: Глеб Иванов

Врачи уже с разрешения Елены провели еще одну операцию, но достать катетер так и не удалось. А 30 июня после нескольких консилиумов они написали в заключении: «Оперативное лечение по удалению фрагмента сосудистого катетера не показано, риск осложнений нахождения фрагмента в правых камерах сердца минимальный».

Родители Димы с этим решением оказались не согласны. А московские врачи подтвердили угрозу жизни ребенку. С катетером в сердце Дима прожил почти два месяца. 22 августа ребенку сделали операцию в Морозовской больнице в Москве и успешно извлекли фрагмент катетера из камер сердца. Сейчас шестимесячному ребенку предстоит долгий процесс реабилитации, но он растет и крепнет. При этом родители уверены, что врачи ОДКБ халатно отнеслись к здоровью их сына и теперь хотят восстановить справедливость.

По словам матери Димы Елены Ивановой, мальчику предстоит долгий период реабилитации. Фото: Глеб Иванов

Вместе с юристом Юлией Липинской супруги составили обращение на имя Главы СК России. После этого Александр Бастрыкин поручил доложить по информации о причинении вреда здоровью ребенка в медицинском учреждении Свердловской области.

- Следственными органами СК России по Свердловской области направлено ходатайство для передачи материалов из органов полиции в следственное управление. Председатель СК России поручил руководителю СУ по Свердловской области Богинскому М.В. представить доклад по обстоятельствам произошедшего, - сообщили в пресс-службе СК России.

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