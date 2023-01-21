Следственный комитет проверит директора стоматологической клиники, после наркоза в которой умер ребенок

Родители Феди Святова боролись за его жизнь до последней минуты. Фото: Ирина Святова

После вмешательства юриста из Екатеринбурга Следственный комитет Московской области проверит директора стоматологической клиники, после наркоза в которой ребенок на 3,5 года впал в кому и умер.

Ирина и Иван Святовы привели сына на прием в клинику «НИКОР-мед» в Солнечногорском районе Подмосковья в конце февраля 2019, когда Феде было всего 2,5 года. Специалисты настояли на лечении зубов под наркозом но, как выяснилось позже, сделали его неправильно, а когда у мальчика во время процедуры стало останавливаться сердце, врачи в течение 50 минут ничего не говорили об этом его родителям.

- Когда дверь кабинета приоткрылась, сын уже был весь черный, в то время как анестезиолог делал ему массаж грудной клетки двумя пальчиками. Мой муж – фельдшер потребовал дефибриллятор и через 20 минут сам смог запустить сердце сына. Но из-за остановки сердца и отравления наркозным газом у Феди случился сильнейший отек головного мозга, - рассказывает мама мальчика.

Следственный комитет проверит директора стоматологической клиники после заявления Ирины Святовой. Фото: предоставила Юлия Липинская

После этого Федя впал в кому и 3,5 года пролежал на аппарате ИВЛ, но из-за серьезной инфекции ему становилось все хуже. 15 декабря мальчика не стало.

За день до этого специалистам клиники вынесли приговор по статье 238 УК РФ (Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее за собой тяжкий вред здоровью или смерть). Анестезиолога Николая Коробейникова лишили свободы на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а вот заведующему клиникой Ивану Голоусикову было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, условно. Приговор родителей Феди не устроил.

- Я считаю крайне несправедливым наказание, которое вынесли врачам клиники, а также то, что его избежала директор Надежда Коробкова. Они хладнокровно погубили моего сына. Знали, что у него останавливается сердце и ничего нам не говорили, - заявила мама ребенка.

Ирина Святова считает, что виновные должны понести максимальное наказание за то, что отняли жизнь ее ребенка. Фото: Ирина Святова

Ирина Святова вместе с юристом из Екатеринбурга Юлией Липинской составили обращение от 15 января 2023 года на имя Александра Бастрыкин а (документ есть в распоряжении редакции - Прим. Ред.). Уже на следующий день Глава СК РФ взял дело о смерти Феди Святова на контроль.

Ивана и Ирину Святовых вместе с юристом Юлией Липинской пригласили к исполняющему обязанности начальника Следственного отдела по городу Солнечногорск главного следственного управления СК РФ по Московской области.

- Во время приема мы повторно подали заявление по факту привлечения уголовной ответственности руководителя клиники. Начальник Следственного отдела по городу Солнечногорск главного следственного управления СК РФ по Московской области принял заявление и передал, что проверка будет назначена на понедельник, 23 января. Также в этот день будет назначен следователь. Мы надеемся, что в отношении Коробковой возбудят уголовное дело, - поясняет юрист Юлия Липинская.