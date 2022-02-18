В Серове охраннику грозит срок из-за секса с малолетней проституткой

Мужчина встретился с девушкой в новогоднюю ночь. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Серове возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего охранника ЧОП, который воспользовался интимными услугами несовершеннолетней жрицы любви. Как рассказал «КП»-Екатеринбург осведомленный источник, мужчина знал о том, что девушке всего 17 лет.

- Он снял ее на новогоднюю ночь. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего». Ему грозит до 4 лет заключения, - пояснил источник «КП».

До суда охранник будет на свободе. В СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев.

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