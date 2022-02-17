«Приношу извинения женщинам за то, что так получилось»: глава азербайджанской диаспоры прокомментировал избиение учительницы и ее дочери в Екатеринбурге

Педагог Надежда Глазова получила перелом ноги, когда бросилась защищать свою дочь. Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Одна самых громких тем недели – избиение знаменитой учительницы Надежды Глазовой и ее дочери. Женщины рассказали "КП-Екатеринбург", что в прошлую пятницу на остановке Пехотинцев в Екатеринбурге на них напала группа молодых людей южной внешности. В итоге 19-летняя девушка получила ушибы и сотрясение мозга. А ее мама сейчас лежит в больнице со сложным переломом ноги – в ближайшие 10-12 дней, когда спадет отек, ей предстоит серьезная операция. По предварительной информации, кости будут скреплять пластинами и спицами.

Ситуацией возмутился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Причинение средней тяжести вреда здоровью». А глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным «незамедлительно возбудить уголовное дело по факту избиения двух женщин…».

Как выяснилось, полиция подозревает в избиении лишь одного молодого человека. Им оказался 17-летний студент одного из екатеринбургских колледжей. Родом он из Азербайджана. В диаспоре уже встретились с его семьей.

- Я лично, как глава диаспоры, приношу извинения женщинам за то, что так получилось, - сказал «КП-Екатеринбург» Шахин Шыхлински, глава азербайджанской диаспоры. - Он студент. У него дядя – гражданин России. У меня вчера состоялся разговор с его родственниками. У нас собрались старшие, вызвали их, с ними разговаривали, чтобы понять, почему так случилось, почему так повели себя. По нашей культуре, азербайджанцы всегда с большим уважением относятся к женскому полу. И здесь мы всегда доводим до своих, чтобы они, раз приехали, жили здесь, уважая законы Российской Федерации. Если приехали на учебу, значит, должны вести себя достойно, не нарушая закона, и с уважением относясь ко всем национальностям.

Глава азербайджанской диаспоры отметил, что они готовы встретиться с потерпевшими, чтобы оказать им моральную и материальную поддержку.

- Если возбуждено уголовное дело, каждый получит по заслугам. Мы очень доверяем следствию, - добавил Шахин Шыхлински.

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