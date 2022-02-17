Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 февраля 2022 7:00

«Приношу извинения женщинам за то, что так получилось»: глава азербайджанской диаспоры прокомментировал избиение учительницы и ее дочери в Екатеринбурге

Парнем, сломавшим педагогу ногу, оказался 17-летний студент
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Комментарии (54)Комментарии (54)(54)
Педагог Надежда Глазова получила перелом ноги, когда бросилась защищать свою дочь.

Педагог Надежда Глазова получила перелом ноги, когда бросилась защищать свою дочь.

Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Одна самых громких тем недели – избиение знаменитой учительницы Надежды Глазовой и ее дочери. Женщины рассказали "КП-Екатеринбург", что в прошлую пятницу на остановке Пехотинцев в Екатеринбурге на них напала группа молодых людей южной внешности. В итоге 19-летняя девушка получила ушибы и сотрясение мозга. А ее мама сейчас лежит в больнице со сложным переломом ноги – в ближайшие 10-12 дней, когда спадет отек, ей предстоит серьезная операция. По предварительной информации, кости будут скреплять пластинами и спицами.

Ситуацией возмутился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Причинение средней тяжести вреда здоровью». А глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным «незамедлительно возбудить уголовное дело по факту избиения двух женщин…».

Как выяснилось, полиция подозревает в избиении лишь одного молодого человека. Им оказался 17-летний студент одного из екатеринбургских колледжей. Родом он из Азербайджана. В диаспоре уже встретились с его семьей.

- Я лично, как глава диаспоры, приношу извинения женщинам за то, что так получилось, - сказал «КП-Екатеринбург» Шахин Шыхлински, глава азербайджанской диаспоры. - Он студент. У него дядя – гражданин России. У меня вчера состоялся разговор с его родственниками. У нас собрались старшие, вызвали их, с ними разговаривали, чтобы понять, почему так случилось, почему так повели себя. По нашей культуре, азербайджанцы всегда с большим уважением относятся к женскому полу. И здесь мы всегда доводим до своих, чтобы они, раз приехали, жили здесь, уважая законы Российской Федерации. Если приехали на учебу, значит, должны вести себя достойно, не нарушая закона, и с уважением относясь ко всем национальностям.

Глава азербайджанской диаспоры отметил, что они готовы встретиться с потерпевшими, чтобы оказать им моральную и материальную поддержку.

- Если возбуждено уголовное дело, каждый получит по заслугам. Мы очень доверяем следствию, - добавил Шахин Шыхлински.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Одним ударом сломал ногу»: учительница из Екатеринбурга рассказала подробности нападения толпы мигрантов. Надежда Глазова семь лет занимается с детьми военно-патриотическим воспитанием, но даже ее опыта педагога не хватило, чтобы убедить отморозков остановиться (Подробнее)

Толпа мигрантов жестоко избила известного учителя и ее дочь на остановке в Екатеринбурге. Женщина в тяжелом состоянии находится в больнице, у девушки сотрясение мозга (Подробнее)

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения учителя и ее дочери в Екатеринбурге. Глава СК проконтролирует работу региональных следователейй по этому делу (Подробнее)

Омбудсмен Татьяна Мерзлякова: жители Сортировки не чувствуют себя в безопасности. Омбудсмен рассказала о подростке-южанине, избившем учительницу в Екатеринбурге (Подробнее)

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯТолпа мигрантов избила учителя