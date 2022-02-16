Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения учителя и ее дочери в Екатеринбурге

Глава СК взял дело об избиении женщин южанами на контроль Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения учителя и ее дочери мигрантами в Екатеринбурге.

- Председатель Следственного комитета России поручил и.о. руководителя СУ по Свердловской области Надбитову А.Д. незамедлительно возбудить уголовное дело по факту избиения двух женщин, установить лиц, причастных к совершению преступления, - рассказали в СК России.

Также Анатолий Надбитов должен будет ходатайствовать об избрании меры пресечения подозреваемым в избиении в виде заключения под стражу. В центральном аппарате ведомства проконтролируют ход исполнения поручения Александра Бастрыкина.

Напомним, сначала мигранты приставали к молодой девушке а автобусе, а затем, уже на улице избили ее и ее маму - Надежду Глазову, которая пришла встречать дочь. Все произошло на остановке Пехотинцев 11 февраля. У девушки сотрясение мозга, а ее мама находится в больнице в тяжелом состоянии с переломом, ей нужна операция.

В полиции, куда сразу же обратилась пострадавшая, сообщили, что одного из подозреваемых в избиении задержали - это 17-летний парень. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 112 УК РФ (Причинение средней тяжести вреда здоровью).

На ситуацию также отреагировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он попросил всех, кто пострадал от действий банды -писать ему в личные сообщения, и обещал разобраться.

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