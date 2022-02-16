«Одним ударом сломал ногу»: учительница из Екатеринбурга рассказала подробности нападения толпы мигрантов

Надежда Глазова пострадала, пытаясь защитить свою дочь, к которой стали приставать парни в автобусе. Фото: клубюность.екатеринбург.рф Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

В Екатеринбурге разгорается скандал. Жители города возмущены нападением группы парней южных кровей на учительницу и ее дочь. О ситуации на своей странице в Instagram высказался даже губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- Что это за южане такие? Они из Краснодарского края приехали или это все-таки из какой-то страны, где им можно так с женщинами обращаться? – возмутился Евгений Куйвашев.

Все случилось вечером в пятницу в районе Новой Сортировки. Пострадали Надежда Глазова, воспитывающая детей в «Детско-юношеском центре «Юность» и ее 19-летняя дочь Полина. По итогу у Надежды Михайловны – сложный перелом ноги со смещением, а у Полины ушибы и сотрясение мозга. По просьбе «Комсомольской правды», они рассказали, как произошло нападение.

В АВТОБУСЕ СРЫВАЛИ ШАПКУ И ДАВАЛИ ПОДЗАТЫЛЬНИКИ

Все началось, когда Полина поехала из центра Екатеринбурга домой на 57 автобусе. Она заняла свободное место и практически сразу в автобус зашла группа из шести парней южных кровей. Они сразу стали вести себя развязно.

- Один из них сел рядом со мной. Остальные встали в проходе, - рассказала «КП-Екатеринбург» Полина. – Пока ехали, они вдруг стали руками дергать мою шапку. Пытались ее снять. В итоге я ее убрала. Тогда они стали мне подзатыльники делать – бить по голове.

Мимоходом парни обмолвились, что им надо выходить на той же остановке, на которой собиралась выходить Полина.

- Я понимаю, что дело ничем хорошим не закончится. Написала маме по телефону, попросила встретить меня, - говорит Полина. – Я заранее вышла к двери перед остановкой. Тогда у этих парней началась ссора с другими пассажирами. Я записала это на видео. Потом на выходе из автобуса записала их. Один из них выбил телефон у меня из рук.

В этот момент к остановке уже подходила мама девушки, Надежда Глазова.

- Я побежала ее встречать, увидела трех человек южной внешности. Они дергали ее за руки. Один схватил ее сзади и повалил на землю, двое начали бить, - вспоминает Надежда Глазова. - Я подбежала, говорю: «Вы что делаете?». Но там бесполезны были разговоры. Они были настолько агрессивные, что сразу накинулись на меня. Дочь встала, ее к стене магазина прижали и начали бить. И никто из людей вокруг не вмешивался. Самого наглого я оттащила, сказала, что сейчас полицию вызовем. А парни эти были спортивные. Он мне профессиональный удар ногой нанес. Знал, как бить – одним ударом сломал ногу. Я упала, так он стал по голове меня бить. Тут женщина какая-то вмешалась, закричала на него: «Ты что делаешь? Ты женщину бьешь! Вообще оборзели». Он убежал.

Надежда Глазова с воспитанниками в Звездном городке в Москве. Фото: Детско-юношеский центр «Юность»

СЛОМАННУЮ НОГУ БУДУТ ВОССТАНАВЛИВАТЬ СПИЦАМИ И ПЛАСТИНАМИ

В этот момент Полина от ударов по голове потеряла сознание. Когда она очнулась, ее мать уже лежала на земле со сломанной ногой. Насколько помнит девушка, парни, избивавшие ее, убежали сначала к тому месту, где лежала ее мама, а потом один из них вернулся к ней и продолжил ее бить. Но тут некий юноша, проходивший мимо, заступился за нее - оттащил южанина в сторону.

- Тот сразу убежал. И все убежали в сторону дворов. Я вызвала «скорую», - вспоминает Полина. - О случившемся мы и в полицию написали заявление. В последний раз, когда я уточняла, мне сказали, что следователя еще не назначили. У меня в травмпункте зафиксировали ушибы головы. Впоследствии я в понедельник на судмедэкспертизу съездила, сняла синяки и ушибы. Потом обратилась к платному неврологу – он зафиксировал сотрясение головы.

Госпитализировать девушку не стали. А вот ее маму положили в больницу. У нее серьезный перелом ноги. Теперь ей нужно провести операцию.

- Будут ставить в кости пластины и спицы. Выпишут не скоро. Сама операцию, если спадут все отеки, через 10-12 дней только проведут, - вздыхает Надежда Глазова.

Надежда Глазова с воспитанниками военно-патриотического клуба «Ритм», заняв II место на «Шарташском марафоне». Фото: Фото: Детско-юношеский центр «Юность»

Случившееся для Надежды Михайловны – настоящий шок. В «Юности» она работает педагогом дополнительного образования уже семь лет. Она руководит военно-патриотическим клубом. Ходит с ребятами в походы, занимается военной подготовкой, знакомит молодых людей с мужскими профессиями, например, спасателя в МЧС. У нее учатся как восьмилетние школьники, так и подростки, которым скоро идти в армию.

- Я обучаю их хорошим вещам. У меня на воспитании есть подростки из неблагополучных семей, подростки, состоящие на учете в полиции, - говорит Надежда Глазова. – Очень многие исправились, кто-то чего-то достиг. Мальчики в МЧС поступают на работу. Парням, которые напали на нас, было от 17 до 21. Я пыталась вразумить их, как педагог с опытом, но тут невозможно было подход найти. Они не слышали ничего, не видели ничего. У них даже никаких понятий взрослого человека не было, о том, что женщин бить нельзя. Им просто «надо и все».

В полиции уточнили, что возбуждено уголовное дело по статье "Причинение средней тяжести вреда здоровью". Они уже установили личность одного из подозреваемых.

- В те же сутки был установлен и задержан подозреваемый 17-летний молодой человек. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, - уточнили в пресс-группе городского УМВД.

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