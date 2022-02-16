«Оправдания им нет!»: южане, избившие учительницу с дочкой, могут покинуть Екатеринбург

Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения учительницы Надежды Глазовой и ее 19-летней дочери Полины. Екатеринбурженки стали жертвами подростков-южан вечером 11 февраля на остановке Пехотинцев. Сначала банда отморозков приставала к девушке, Полина позвонила матери и попросила встретить ее.

По итогу у Надежды Михайловны – сложный перелом ноги со смещением, а у Полины ушибы и сотрясение мозга.

- За последнее время тема преступности мигрантов приобретает все более острый характер, что вызывает напряженность в обществе, - сообщили в СК России. - Касается это не только столичного региона, но и других городов. С участием трудовых мигрантов всё чаще регистрируются факты грубого нарушения общественного порядка, массовых драк, нападений на сотрудников правоохранительных органов. Наметилась тенденция к распространению среди них противоправных деяний, имеющих повышенную общественную опасность, среди которых изнасилования.

Руководитель Дома дружбы народов Урала Фарух Мирзоев в разговоре с «КП»-Екатеринбург осудил действия подростков.

- Оправдания им нет! По моим сведениям, они и раньше имели проблемы с законом. В диаспоре к таким личностям применяются жесткие меры реагирования. От разговоров с родителями вплоть до того, что их могут заставить уехать из города. Семьи у них благополучные. Самому старшему из нападавших 17 лет, остальные младше. Такие хулиганы, когда нарушают закон, не думают о своей национальности. Они должны быть наказаны по всей строгости закона, - рассказал КП» Фарух Мирзоев.

Отметим, что в ситуации пообещал разобраться губернатор Евгений Куйвашев.

- Возможно, в других странах есть свои законы, но мы в России живем и законы здесь российские. И за такое любому – подростку и взрослому – грозит уголовная ответственность. И никаких других законов здесь не будет. А если им не нравится, значит они не должны жить в нашей стране, - написал губернатор Свердловской области.